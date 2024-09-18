سعر الدينار الكويتي اليوم في مصر مقابل الجنيه والريال والدولار

سعر الدينار الكويتي اليوم في مصر.. يواصل سعر الدينار الكويتي الاستقرار في البنوك المصرية امام الجنيه، حيث شهد حاله من الاستقرار بمستهل التعاملات اليوم الأربعاء 18 سبتمبر 2024، فقد سجل سعر الدينار في البنك الأهلي المصري 158.986 جنيه للشراء، و 157.917 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم في مصر

يقدم لكم موقع الموجز، سعر الدينار الكويتي اليوم في مصر، وذلك في أطار خدماتها اليومية لكل ما يهم القراء.

سعر الدينار الكويتي اليوم

سعر الدينار الكويتي اليوم

في البنك المركزى 159.084 جنيه للشراء، و 158.585 جنيه للبيع.

في البنك الأهلي المصري 158.986 جنيه للشراء، و 157.917 جنيه للبيع.

في بنك مصر 158.986 جنيه للشراء، و 158.212 جنيه للبيع.

في بنك القاهرة 158.951 جنيه للشراء، و 157.971 جنيه للبيع.

في مصرف أبوظبى الإسلامى 159.134 جنيه للشراء، و 153.778 جنيه للبيع.

في البنك التجاري الدولي 158.97 جنيه للشراء، و 152.564 جنيه للبيع.

في بنك الإسكندرية 159.024 جنيه للشراء، و 152.397 جنيه للبيع.

في البنك الأهلى القطرى 159.019 جنيه للشراء، و 150.462 جنيه للبيع.

في بنك أجريكول 159.856 جنيه للشراء، و 157.789 جنيه للبيع.

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في البنك المصرى الخليجى 159.06 جنيه للشراء، و 149.978 جنيه للبيع.

في بنك الكويت الوطني 159.369 جنيه للشراء، و 149.77 جنيه للبيع.

في المصرف المتحد 159.003 جنيه للشراء، و 146.606 جنيه للبيع.

في المصرف العربى الدولى 158.97 جنيه للشراء، و 158.512 جنيه للبيع.

في بنك سايب 159 جنيه للشراء، و 158.54 جنيه للبيع.

في بنك الإستثمار العربي 160.583 جنيه للشراء، و 150.812 جنيه للبيع.

في البنك الأهلى الكويتى 159.134 جنيه للشراء، و 153.395 جنيه للبيع.

في البنك الأهلى اليونانى 159.084 جنيه للشراء، و 158.585 جنيه للبيع.

في بنك التنمية الصناعية 159.084 جنيه للشراء، و 158.585 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم في السوق السوداء

سجل سعر الدينار الكويتي في السوق السوداء اليوم نحو 159.32 جنيه للشراء، و157.71 جنيه للبيع.

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سعر الدينار الكويتي مقابل الريال السعودي

يسجل سعر الدينار الكويتي مقابل الريال السعودي بحوالي 12.31 ريال سعودي.

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