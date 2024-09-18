‎سعر الدينار الكويتي اليوم في مصر 18-9-2024 مقابل الجنيه والعملات الأخرى

يسجل سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية خلال تعاملات اليوم الأربعاء الموافق 18 سبتمبر 2024، استقرارًا ملحوظًا مع تفاوت طفيف في الأسعار بين البنوك، ويستعرض لكم موقع الموجز تحديثات سعر صرف الدينار الكويتي وفقاً لآخر البيانات من عدة بنوك في مصر:

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري

البنك المركزي المصري: 159.056 جنيه للشراء، 158.569 جنيه للبيع.

البنك الأهلي المصري: 158.963 جنيه للشراء، 157.884 جنيه للبيع.

بنك مصر: 158.963 جنيه للشراء، 158.226 جنيه للبيع.

بنك القاهرة: 158.951 جنيه للشراء، 157.971 جنيه للبيع.

مصرف أبوظبي الإسلامي: 159.068 جنيه للشراء، 153.714 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي (CIB): 158.937 جنيه للشراء، 152.533 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 158.996 جنيه للشراء، 152.366 جنيه للبيع.

البنك الأهلي القطري (QNB): 158.996 جنيه للشراء، 150.431 جنيه للبيع.

كريدي أجريكول: 159.795 جنيه للشراء، 157.843 جنيه للبيع.

البنك المصري الخليجي: 159.226 جنيه للشراء، 149.947 جنيه للبيع.

بنك الكويت الوطني (NBK): 159.362 جنيه للشراء، 149.812 جنيه للبيع.

المصرف المتحد: 158.905 جنيه للشراء، 146.515 جنيه للبيع.

المصرف العربي الدولي: 158.953 جنيه للشراء، 158.599 جنيه للبيع.

بنك الشركة المصرفية (SAIB): 159.000 جنيه للشراء، 158.630 جنيه للبيع.

بنك الاستثمار العربي: 160.550 جنيه للشراء، 150.781 جنيه للبيع.

البنك الأهلي الكويتي: 158.834 جنيه للشراء، 153.074 جنيه للبيع.

البنك الأهلي اليوناني: 159.000 جنيه للشراء، 158.630 جنيه للبيع.

بنك التنمية الصناعية: 159.000 جنيه للشراء، 158.630 جنيه للبيع.

سعر صرف الدينار الكويتي اليوم أمام العملات

سعر الدينار الكويتي مقابل بعض العملات الأخرى:

الدينار الكويتي مقابل الريال السعودي: 81.293

الدينار الكويتي مقابل الدرهم الإماراتي: 82.998

الدينار الكويتي مقابل الريال القطري: 83.750

الدينار الكويتي مقابل الدولار الأمريكي: 304.850

الدينار الكويتي مقابل الجنيه الاسترليني: 339.100

الدينار الكويتي مقابل الدينار البحريني: 0.0085

الدينار الكويتي مقابل الين الياباني: 361.068

الدينار الكويتي مقابل الفرنك السويسري: 0.640371

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