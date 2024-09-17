‎العملات الأجنبية الآن.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم 17-9-2024 بعد الهبوط العالمي

شهد سعر الدولار اليوم الثلاثاء، 17 سبتمبر 2024، انخفاضًا ملحوظًا ليقترب من أدنى مستوياته خلال العام الحالي، وذلك في ظل توقعات الأسواق لبدء دورة التيسير النقدي في الولايات المتحدة، حيث تشير التوقعات إلى إمكانية خفض كبير في أسعار الفائدة غدًا، مما يزيد من الضغوط على الدولار.

ويقدم لكم الموجز فيما يلي أسعار الدولار في مختلف البنوك وفقًا لأحدث البيانات.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم

بنك قناة السويس: 48.38 جنيه للشراء، و48.48 جنيه للبيع.

المصرف المتحد: 48.37 جنيه للشراء، و48.47 جنيه للبيع.

البنك الأهلي المصري: 48.37 جنيه للشراء، و48.47 جنيه للبيع.

بنك مصر: 48.37 جنيه للشراء، و48.47 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 48.37 جنيه للشراء، و48.47 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 48.37 جنيه للشراء، و48.47 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل العملات الأجنبية الأخرى

اليورو: استقر عند مستوى 1.1123 دولار، وهو قريب من أعلى مستوياته خلال العام الحالي عند 1.1201 دولار.

الين الياباني: ارتفع إلى مستوى 140 خلال تداولات ضعيفة بسبب عطلة أمس الاثنين، قبل أن يتراجع إلى 140.77 مع عودة المتداولين إلى الأسواق في طوكيو.

سجل الدولار الأمريكي أكبر انخفاض له خلال هذا العام، وهو ما يتيح له مجالًا كبيرًا للتعافي إذا استمر البنك المركزي الأمريكي في تبني موقف حذر. وفي حال كسر مستوى 140.00 ين بشكل مستدام، قد يتجه الدولار نحو أدنى مستوى له منذ يناير الماضي عند 127.215.

توقعات خفض أسعار الفائدة

ارتفعت احتمالات خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس إلى 67% وفقًا للعقود الآجلة لصناديق الاحتياطي الفيدرالي، مقارنة بـ30% قبل أسبوع. وتزايدت هذه الاحتمالات بعد التقارير الإعلامية التي أشارت إلى إمكانية تخفيف أكثر قوة لأسعار الفائدة.

استقر مؤشر الدولار الأمريكي عند 100.7، وهو قريب من أدنى مستوى له في عام 2024، الذي بلغ 100.51 الشهر الماضي. ومن المتوقع صدور بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية وأرقام مؤشر أسعار المستهلك الكندي في وقت لاحق اليوم، لكن الأنظار تتركز على اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الذي يستمر ليومين وينتهي غدًا الأربعاء.

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