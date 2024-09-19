سعر الدولار اليوم تحديث يومي في البنوك.. هل يتحرك؟

سعر الدولار اليوم تحديث يومي في البنوك.. تختلف البنوك في تحديد سعر العملة الأمريكية بناءً على تداولاتها اليومية والاحتياجات الخاصة بها.

ويتم متابعة سعر الدولار اليوم تحديث يومي في البنوك على مدار اليوم بناءً على التداولات العالمية والتغيرات في سوق العملات الأجنبية.

سعر الدولار اليوم تحديث يومي في البنوك

وفي هذا الصدد، الموجز يرصد آخر مستجدات سعر الدولار اليوم تحديث يومي في البنوك الذي سبق وشهد ارتفاعًا بالبنك المركزي خلال ختام تعاملات أمس الأربعاء، ولهذا ننشر لكم تطورات الأسعار مع بداية صباح اليوم الخميس الموافق 19-9-2024.

في بعض الأحيان، قد يختلف سعر الدولار اليوم تحديث يومي في البنوك عن السوق السوداء أو السوق الموازي، خاصة في الدول التي تواجه ضغوطًا اقتصادية أو شحًا في العملات الأجنبية.

سعر الدولار اليوم في مصر 2024

وتعتبر الدول التي تمتلك احتياطات كبيرة من العملات الأجنبية، بما فيها الدولار، تتمتع بقدرة أكبر على الحفاظ على استقرار سعر عملتها مقابل الدولار، ولهذا يرتفع سعر الدولار اليوم في مصر 2024 عندما يزيد الطلب عليه مقارنة بالعرض، والعكس صحيح، والطلب على تلك العملة يرتبط بالتجارة الدولية، حيث تُستخدم العملة الأمريكية كعملة رئيسية في تسوية معظم المعاملات التجارية.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

وإليكم ما بلغه سعر الدولار اليوم في بنك مصر، الذي بلغ مع صباح اليوم الخميس الموافق 19-9-2024، مقابل الجنيه اليوم نحو 48.48 جنيه للشراء، و 48.58 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك الاهلي

هذا وقد سعر الدولار اليوم في البنك الاهلي مقابل الجنيه مع بداية صباح الخميس الموافق 19-9-2024، نحو 48.48 جنيه للشراء، و 48.58 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم تحديث يومي في البنوك

الموجز يتناول عبر النقاط التالية باقي تطورات سعر الدولار اليوم تحديث يومي في البنوك والمصارف الأخرى فقد جاء على النحو التالي:

سعر الدولار في البنك المركزى

وصل سعر الدولار اليوم في البنك المركزى، مقابل الجنيه المصري بقيمة 48.4889 جنيه للشراء، و 48.6269 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك البركة

وصل سعر الدولار اليوم في بنك البركة، مقابل الجنيه اليوم لنحو 48.4800 جنيه للشراء، و 48.5800 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

وصل سعر الدولار اليوم ببنك الإسكندرية، لنحو 48.50 جنيه للشراء، و 48.60 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك كريدى أجريكول

ووصل سعر الدولار اليوم في بنك كريدى أجريكول، مقابل الجنيه اليوم لنحو 48.49 جنيه للشراء، و 48.59 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبوظبى الإسلامى

وصل سعر الدولار اليوم في مصرف أبوظبى الإسلامى، مقابل الجنيه اليوم لنحو 48.5300 جنيه للشراء، وللبيع بلغ 48.6300 جنيه.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

وصل سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس، مقابل الجنيه اليوم لنحو 48.50 جنيه للشراء، وللبيع بلغ 48.60 جنيه.

إقرأ أيضًا:

سعر الدينار الكويتي اليوم في مصر 18-9-2024 مقابل الجنيه والعملات الأخرى

بكام أسعار السلع الغذائية الأساسية اليوم الأربعاء 18-9-2024 في مصر