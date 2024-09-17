قبل ساعات من اجتماع الفيدرالي.. الدولار يهبط قرب أدنى مستوى في 2024

شهد سعر الدولار الأمريكي اليوم الثلاثاء انخفاضًا ملحوظًا، مقتربًا من أدنى مستوياته هذا العام، مع توقعات الأسواق بأن تبدأ الولايات المتحدة دورة تيسير نقدي قد تتضمن خفضًا كبيرًا في أسعار الفائدة، والتي من المقرر أن يُعلن عنها غدًا، ونكشف التفاصيل عبر الموجز,

سعر الدولار مقابل العملات الأخرى

استقر اليورو عند مستوى 1.1123 دولار، وهو قريب من أعلى مستوى له هذا العام البالغ 1.1201 دولار.

ارتفع الين إلى مستوى 140 خلال تعاملات ضعيفة بسبب العطلة يوم الاثنين، ولكنه تراجع إلى 140.77 مع استئناف المتعاملين نشاطهم في أسواق طوكيو، حسبما أفادت "رويترز".

يُعتبر الدولار الأمريكي قد سجل أكبر انخفاض له هذا العام، مما يوفر له مجالًا كبيرًا للتعافي في ظل التحول الحذر من جانب البنك المركزي الأمريكي. وقد يؤدي كسر مستوى 140.00 ين بشكل مستدام إلى فتح المجال للوصول إلى أدنى مستوى له منذ يناير الماضي عند 127.215 ين.

احتمالات خفض أسعار الفائدة

ارتفعت احتمالات خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس إلى 67% وفقًا للعقود الآجلة لصناديق الاحتياطي الفيدرالي، مقارنةً بـ30% قبل أسبوع. وتقلصت هذه الاحتمالات بشكل حاد بعد أن أظهرت التقارير الإعلامية احتمالًا لتخفيف أكبر في أسعار الفائدة.

استقر مؤشر الدولار الأمريكي عند مستوى 100.7، وهو قريب من أدنى مستوى له في عام 2024 البالغ 100.51 الذي سجله الشهر الماضي. ومن المقرر صدور بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية وأرقام مؤشر أسعار المستهلك الكندي في وقت لاحق من اليوم، ولكن الأنظار تتجه إلى اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي الذي يستمر يومين وينتهي غدًا الأربعاء.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

في بنك قناة السويس: سجل سعر الدولار نحو 48.38 جنيه للشراء و48.48 جنيه للبيع.

في بنك المصرف المتحد: استقر السعر عند 48.37 جنيه للشراء و48.47 جنيه للبيع.

في البنك الأهلي: سجل السعر نحو 48.37 جنيه للشراء و48.47 جنيه للبيع.

في بنك مصر: استقر السعر عند 48.37 جنيه للشراء و48.47 جنيه للبيع.

في البنك التجاري الدولي: بلغ السعر نحو 48.37 جنيه للشراء و48.47 جنيه للبيع.

في بنك الإسكندرية: سجل السعر نحو 48.37 جنيه للشراء و48.47 جنيه للبيع.

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