لفتت الدكتورة إيمان حسب الله، زوجة رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، الأنظار خلال مرافقتها له في زيارة إلى جمهورية الصين الشعبية، للمشاركة في منتدى التعاون الصيني- الإفريقي، ويستعرض لكم الموجز أبرز المعلومات عنها وعلاقتها برئيس الوزراء ونشاطها السياسي والاجتماعي.

شقيقة زوجة فنان شهير.. من هي إيمان حسب الله زوجة رئيس الوزراء؟

إيمان حسب الله، زوجة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، هي ابنة وزير الإسكان السابق صلاح حسب الله.

أيضا هي حفيدة المهندس عثمان أحمد عثمان، مؤسس شركة المقاولون العرب.

ولدت عام 1980 في القاهرة.

درست الطب في جامعة القاهرة وتخصصت في طب الأطفال.

تميزت بتقديم الرعاية الطبية الشاملة للأطفال واستخدام الأساليب الحديثة.

إيمان حسب الله زوجة رئيس الوزراء

تفضل إيمان حسب الله الابتعاد عن الأضواء والإعلام.

تركز على العمل الخيري والمجتمعي من خلال المشاركة في مبادرات خيرية وأنشطة تطوعية.

تزوجت من الدكتور مصطفى مدبولي وتجمعهما علاقة متينة قائمة على الدعم المتبادل في الجوانب الشخصية والمهنية.

رئيس الوزراء رفقة زوجته بالصين

لديهما ثلاثة أبناء، ويُعرف عنهما الالتزام بالأسرة والترابط العائلي.

تُعد شخصية مؤثرة في حياة الدكتور مصطفى مدبولي، حيث تقدم له الدعم والنصائح التي تساهم في اتخاذ قرارات مهمة.

تلعب إيمان حسب الله دورًا مهمًا في خلفية المشهد السياسي والاجتماعي، مما يدعم جهود رئيس الوزراء في مختلف الملفات.

تهتم بالعمل الخيري والمجتمعي وتسعى للمساهمة في تحسين حياة الفئات المستحقة.

تتجنب الظهور الإعلامي وتفضل التركيز على العمل بعيدًا عن الأضواء.

رافقت إيمان حسب الله زوجها في زيارته للصين للمشاركة في منتدى التعاون الصيني-الأفريقي، في دلالة على دعمها له في المناسبات الرسمية.

تربط مصطفى مدبولي صلة نسب بالفنان أشرف عبدالباقي، حيث تزوج من شقيقة إيمان حسب الله.

تمثل نموذجًا للمرأة المصرية الداعمة لزوجها والمؤثرة في حياته، مع التزامها بالمشاركة المجتمعية والعمل الخيري بعيدًا عن الأضواء الإعلامية.

وصل رئيس الوزراء ظهر اليوم الثلاثاء إلى العاصمة الصينية بكين للمشاركة نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في قمة منتدى التعاون الصينى - الأفريقي "فوكاك"، والتي تعقد خلال الفترة من 4 إلى 6 سبتمبر الجارى، بحضور عدد كبير من رؤساء الدول والحكومات.

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