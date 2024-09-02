الحكومة تدرس منع استيراد سيارات المعاقين لمدة 10 سنوات.. فيديو

في الآونة الأخيرة، أثارت تصريحات رئيس مجلس الوزراء بشأن سيارات المعاقين جدلاً واسعًا، حيث أشار إلى ضرورة اتخاذ إجراءات جديدة للتحقق من هوية المستخدمين الفعليين لهذه السيارات، نظرًا لتزايد استخدامها من قبل غير مستحقيها.

هذا الأمر أثار تساؤلات حول حقيقة إيقاف استيراد سيارات المعاقين والشروط الجديدة للحصول عليها في عام 2024، ويرصد لكم موقع "الموجز" خلال السطور التالية كافة التفاصيل.

دراسة منع استيراد سيارات المعاقين 2024

وفي هذا السياق، أكد المهندس خالد سعد، الأمين العام لرابطة مصنعي السيارات، أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بالصناعة المحلية وزيادة نسبة المكون المحلي، وذلك لأهميته في تطوير وتنمية الصناعة وتغطية الاحتياج المحلي، مما يعزز قدرة مصر على التصدير إلى الشرق الأوسط وأفريقيا.

وأضاف سعد، خلال لقائه مع الإعلامية فاتن عبد المعبود في برنامج "صالة التحرير" على قناة صدى البلد، أن قرار وقف استيراد سيارات المعاقين من الخارج يعد خطوة جيدة لعودة الانضباط في السوق. وأشار إلى أن الحكومة تعمل حاليًا على إصدار قانون لسد الثغرات المتعلقة بحقوق ذوي الهمم، حيث كانت السيارات المستوردة تُستخدم بشكل غير قانوني من قبل الأصحاء، مما دفع الحكومة للتحرك بسرعة لمعالجة هذا الأمر.

الحصول على سيارات المعاقين لعام 2024

وأوضح سعد أن هناك لجنة حالياً تدرس مقترحًا بمنع ذوي الهمم من استيراد السيارات لمدة تتراوح بين 5 إلى 10 سنوات، بهدف الاستفادة القصوى من السيارات المستوردة للمعاقين وتقليل فاتورة الاستيراد، مع توجيه الجهود نحو توطين ودعم الصناعة المحلية.

خطوات الحصول على سيارات المعاقين لعام 2024

التسجيل عبر الموقع الإلكتروني: يجب على المتقدم إدخال بياناته الشخصية بدقة، بما في ذلك الرقم القومي، رقم بطاقة الخدمات المتكاملة، الحالة الاجتماعية، العنوان، الوظيفة، ورقم الهاتف.

تحديد نوع الإعاقة: على المتقدم تحديد نوع الإعاقة التي يعاني منها، سواء كانت حركية، سمعية، بصرية، ذهنية، نفسية، أو غيرها، وفقًا لما ينص عليه القانون.

اختيار مكان الكشف الطبي: يمكن للمتقدم اختيار الإدارة العامة للمجالس الطبية بالقاهرة أو أحد فروعها في محافظتي الإسكندرية أو سوهاج لإجراء الكشف الطبي.

تحديد بيانات ولي الأمر: إذا كان المتقدم غير كامل الأهلية بسبب ظروف صحية معينة، يجب إدخال بيانات ولي الأمر، بما في ذلك اسمه، الرقم القومي، وعلاقته بالمتقدم.

اختيار تاريخ الكشف الطبي والجمرك: يتعين على المتقدم اختيار التاريخ المناسب لإجراء الكشف الطبي، وكذلك اختيار الجمرك الذي يرغب في استلام السيارة منه.

مراجعة البيانات الشخصية: بعد إدخال جميع البيانات، يظهر للمتقدم بيان يتضمن تفاصيل البيانات الشخصية، ومكان وموعد الكشف الطبي، بالإضافة إلى المستندات المطلوبة حسب نوع الإعاقة.

هذه الإجراءات تأتي في إطار تنظيم وضمان استفادة مستحقي سيارات المعاقين الفعليين من هذه الخدمة، وتقليل الإساءة التي وقعت في السنوات الماضية بسبب سوء الاستخدام

اقرأ أيضا:

تعرف على أسعار سيارات المعاقين في بورسعيد وشروط الحصول عليها 2024



أزمة الإفراج الجمركي عن سيارات المعاقين تتفاقم.. قرارات جديدة ومطالب بالتغيير