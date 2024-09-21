سعر الريال السعودي اليوم السبت 21-9-2024 بعد التراجع الأخير

شهد سعر الريال السعودي اليوم السبت 21-9-2024، استقرارا داخل القطاع المصرفي، بعد آخر تراجع حققه سعر الريال السعودي، قبل بدء الاجازة الاسبوعية للبنوك الخميس الماضي، وسجل السعودي في بنك التعمير والإسكان نحو 12.86 جنيه للشراء، و12.92 للبيع.

الريال السعودي بكام مصري

يبحث الكثيريون في مصر عن سعر الريال السعودي، خاصة بعد القضاء على ظاهرة السوق السوداء وسد الفجوة الكبيرة بين سعر الريال السعودي في الأسواق الرسمية والأسواق الموازية.

سعر الريال السعودي داخل البنوك

ويستعرض “ الموجز”، خلال السطور التالية آخر المستجدات التي طرأت علي سعر الريال السعودي داخل البنوك وفقا للأسعار المعلنة، والتي جاءت على النحو الآتي:

سعر الريال السعودي مقابل الدولار

يتمنيك سعر الريال السعودي أمام الدولار بشكل قوي، وتعتبر الأسعار مستقرة بشكل نسبي، حيث تتغير أسعار العملات وفقا لمتطلبات العرض والطلب، وبلغ سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري نحو 3.75 ريال سعودي خلال تعاملات اليوم السبت الموافق 21 سبتمبر 2024 .

سعر الريال السعودي

سعر الريال سعر الريال السعودي في بنك القاهرة

سجل الريال السعودي في بنك القاهرة نحو نحو 12.86 جنيه للشراء، و12.92 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك التعمير والإسكان

سجل الريال السعودي في بنك التعمير والإسكان نحو 12.86 جنيه للشراء، و12.92 للبيع.

سعر الريال السعودى في بنك الإسكندرية

سجل سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري، في بنك الإسكندرية نحو 12.87 جنيه للشراء، و12.92 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك العقاري المصري العربي

بلغ سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه، في البنك العقاري المصري العربي نحو 12.56 جنيه للشراء، و12.91 للبيع.

سعر الريال في البنك المصري لتنمية الصادرات

بلغ سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري في البنك المصري لتنمية الصادرات، نحو 12.81 جنيه للشراء، و12.93 للبيع.

سعر الريال السعودى في بنك كريدى أجريكول

سجل سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري، في بنك كريدى أجريكول نحو 12.82 جنيه للشراء، و12.99 للبيع.

سعر صرف الريال السعودي في بنك قطر الوطني

بلغ سعر صرف الريال السعودي، اليوم، مقابل الجنيه المصري، في بنك قطر الوطني، نحو 12.80 جنيه للشراء، و12.92 للبيع



سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس

سجل الريال السعودي في بنك قناة السويس نحو 12.84 جنيه للشراء، و12.93 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر مقابل الجنيه

سجل الريال السعودي في بنك مصر نحو 12.86 جنيه للشراء، و12.92 للبيع.

سعر الريال في البنك التجاري الدولي مقابل الجنيه المصري

سجل الريال السعودي في البنك التجاري الدولي نحو 12.83 جنيه للشراء، و12.92 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الاهلي المصري

سجل الريال السعودي في البنك الاهلي المصري نحو 12.86 جنيه للشراء، و12.92 للبيع.

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