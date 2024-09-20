أسعار العملات اليوم بختام التعاملات.. الدولار مستقر «إنفوجراف»

أسعار العملات اليوم بختام التعاملات.. شهدت أسعار العملات تغيرات مستمرة على مدار الأسبوع الماضي، حيث تتأثر بالعديد من العوامل الاقتصادية المحلية والدولية، بما في ذلك معدلات التضخم، السياسات النقدية، وأسعار الفائدة.

وفي نهاية اليوم الجمعة الموافق 20-9-2024، تزامنًا مع العطلة الرسمية للبنوك والمصارف الرسمية، تصدرت أسعار العملات اليوم بختام التعاملات شبكة الإنترنت للتعرف على آخر التحديثات.

أسعار العملات اليوم بختام التعاملات

الموجز يرصد خلال السطور التالية، أسعار العملات اليوم بختام التعاملات التي تصدرت المشهد الصرفي داخل السوق المصري خاصة وأنها الأرقام التي يعتمد عليها المستهلكون والمستثمرون لتحديد قيمة العملات الأجنبية.

ومن المتوقع أن تستمر التغيرات الطفيفة في أسعار العملات نتيجة التقلبات الاقتصادية العالمية، وتأثر السوق المصري بهذه العوامل، وعلى المتعاملين متابعة الأسعار بشكل يومي للحصول على أفضل قيمة عند تبادل العملات أو القيام بالتحويلات المالية.

كما يؤثر ارتفاع سعر الدولار اليوم في مصر 2024 باعتباره من أهم العملات الأجنبية، على تكلفة الواردات، مما يؤدي إلى زيادة أسعار السلع المستوردة وبالتالي ارتفاع معدلات التضخم، وفي المقابل، يمكن أن تعزز قيمة الجنيه المصري من تنافسية الصادرات المصرية في الأسواق العالمية.

وفي ختام تعاملات اليوم، استقرت أسعار العملات اليوم بختام التعاملات أمام الجنيه المصري، مع اختلافات طفيفة بين البنوك، ونعرض فيما يلي آخر التطورات التي طرأت على أسعار العملات اليوم بختام التعاملات الجمعة الموافق 20-9-2024، حيث شهدت استقرارًا ملحوظًا لبعض من العملات هي: «الدولار الأمريكي واليورو والجنيه الإسترليني والريال السعودي، والدينار الكويتي، والدرهم الإماراتي» والتي جاءت على النحو التالي:

أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري

سعر الدولار الأمريكي في البنك المركزي

سجل سعر الدولار اليوم بختام التعاملات في البنك المركزي نحو: 48.4512 جنيه للشراء، و 48.5863 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك المركزي

سجل سعر اليورو اليوم بختام التعاملات في البنك المركزي نحو 54.1297 جنيه للشراء، و 54.2904 جنيه للبيع.

أسعار العملات اليوم بختام التعاملات

سعر الجنيه الإسترليني في البنك المركزي

سجل سعر الجنيه الإسترليني اليوم بختام التعاملات في البنك المركزي نحو 64.4110 جنيه للشراء، و 64.5955 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك المركزي

سجل سعر الريال السعودي اليوم بختام التعاملات في البنك المركزي نحو: 12.9114 جنيه للشراء، و 12.9481 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم بختام التعاملات في البنك المركزي نحو: 158.8459 جنيه للشراء، و 159.3412 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي

سجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم بختام التعاملات في البنك المركزي نحو: 13.1905 جنيه للشراء، و 13.2287 جنيه للبيع.

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