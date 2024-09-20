أسعار الألومنيوم اليوم الجمعة 20 سبتمبر 2024 في الأسواق

شهدت أسعار الألومنيوم اليوم الجمعة 20 سبتمبر 2024، حالة من الاستقرار في السوق المحلي، وفقًا للائحة التسعيرية الجديدة المعلنة من جانب شركة مصر للألومنيوم لشهر سبتمبر الجاري.

أسعار الألومنيوم اليوم

يُعتبر الألومنيوم من المعادن الأساسية التي تدخل في عدة صناعات، بما في ذلك صناعة السيارات والطائرات والأبواب والأدوات المنزلية, بفضل خفة وزنه وانخفاض كثافته، مما يجعله قابلًا للسحب بسهولة, لذا ترصد جريدة “الموجز” خلال السطور التالية أسعار الألومنيوم اليوم الجمعة 20-9-2024, وفقًا للأسعار التي أعلنتها شركة مصر للألومنيوم التابعة للقابضة للصناعات المعدنية.

أسعار لفات الألومنيوم

شهدت أسعار لفات الألومنيوم حالة من الاستقرار وجاءت الأسعار كالتالي:

سجلت سلندرات الألومنيوم بأطوال تتراوح بين 2.5 إلى 5 أمتار حوالي 140 ألف جنيه للطن.

بلغت أسعار لفات الألومنيوم بسمك 6 مم نحو 155.5 ألف جنيه للطن.

وصلت شرائح الألومنيوم الباردة إلى 158 ألف جنيه للطن.

استقرت أسعار لفات الألومنيوم البارد عند 156 ألف جنيه للطن.

أسعار الألومنيوم السلك

وسجت أسعار سلك الألومنيوم حالة من الاستقرار وجاء الأسعار كالتالي:

سعر الألومنيوم

سجل سعر الألومنيوم السلك بقطر 9 مم و9.5 مم H14 نحو 150,150 جنيهًا للطن، تسليم مخازن نجع حمادي، دون احتساب ضريبة القيمة المضافة.

استقر سعر الألومنيوم السلك بقطر 9 مم و9.5 مم H12 عند 150 ألف جنيه للطن، بدون ضريبة القيمة المضافة التي تمثل 14%.

أسعار الألومنيوم الخردة في مصر

تواصل أسعار الألومنيوم الخردة في السوق المحلية لعام 2024 حالة الاستقرار، وجاءت الأسعار كما يلي:

سعر الألومنيوم اليوم

بلغ سعر الكيلو من الألومنيوم الخردة الطري حوالي 59 جنيهًا.

سجل الألومنيوم الخردة الردياتير نحو 37 جنيهًا للكيلو.

استقر متوسط سعر الكيلو من الألومنيوم الخردة الغطاء والحلة عند 58 جنيهًا.

وصل سعر الكيلو من الألومنيوم الخردة الناشف إلى 35 جنيهًا.

بلغ سعر الكيلو من الخردة الناشف البلدي نحو 30 جنيهًا.

تُعتبر شركة مصر للألومنيوم واحدة من أبرز الشركات الرائدة في صناعة الألومنيوم في مصر ومنطقة الشرق الأوسط, وتأسست عام 1972، وتعمل على إنتاج مجموعة متنوعة من منتجات الألومنيوم التي تلبي احتياجات العديد من القطاعات الصناعية.

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