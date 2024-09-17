آخر تحديث.. أسعار الألومنيوم اليوم الثلاثاء 17-9- 2024

أسعار الألومنيوم في مصر .. شهدت أسعار الألومنيوم اليوم الثلاثاء 17-9-2024، استقرار داخل الأسواق، وتعتبر أسعار الأومنيوم من أكثر الأسعار تداولا بين الأفراد سواء التجار أو المستهلكين.

توفر البورصة المصرية أسعار طن سبائك الألومنيوم بالعملة الصعبة، ويعد معدن الألومنيوم من أفضل المعادن التي تدخل في عدة صناعات ياتي على رأسها السيارات، الطائرات، الأبواب والأدوات المنزلية وغيرها.

أسعار الألومنيوم اليوم في الأسواق

ويتميز معدن الألومنيوم بأنه خفيف الوزن، ومنخفض الكثافة، وقابل للسحب، كما أنه يعد من أكثر المعادن وفرة في قشرة الأرض، ويحتل المرتبة الثالثة بين أكثر العناصر الكيميائية وفرة بعد الأكسجين والسيليكون، ومن جانبه يستعرض “ الموجز”، أسعار الالومنيوم وفقا للأسعار التي أعلنتها غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية، وجاءت كالآتي:

أسعار الألومنيوم

أسعار الألومنيوم الخردة في مصر



ويحرص “ الموجز ” على تقديم خدمة نشر أسعار السلع التي تهم المواطن المصري، وعلى رأسها أسعار الألومنيوم اليوم، وفقا للأسعار التي أعلنتها شركة مصر للألومنيوم، والتي جاءت علي جاءت على النحو التالي:

أسعار الألومنيوم الخردة اليوم

جاءت أسعار الألومنيوم اليوم الثلاثاء 17 سبتمبر 2024, وفقًا لقائمة أسعار شركة مصر للألومنيوم كالتالي:

سجل سعر الألومنيوم السلك بقطر 9 مم و9.5 مم H14 نحو 150,150 جنيهًا للطن، تسليم مخازن نجع حمادي، دون احتساب ضريبة القيمة المضافة.

استقر سعر الألومنيوم السلك بقطر 9 مم و9.5 مم H12 عند 150 ألف جنيه للطن, بدون ضريبة القيمة المضافة التي تمثل 14%.

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أسعار لفات الألمونيوم اليوم

بلغت سلندرات الألومنيوم بأطوال تتراوح بين 2.5 إلى 5 أمتار حوالي 140 ألف جنيه للطن.

سجلت أسعار لفات الألومنيوم بسمك 6 مم نحو 155.5 ألف جنيه للطن.

وصلت شرائح الألومنيوم الباردة إلى 158 ألف جنيه للطن.

استقرت أسعار لفات الألومنيوم البارد عند 156 ألف جنيه للطن.



سعر طن الألومنيوم اليوم



استمرت أسعار الألومنيوم الخردة في السوق المحلية لعام 2024 في الاستقرار، وجاءت الأسعار كما يلي:

تراوح سعر الكيلو من الألومنيوم الخردة الطري حول 59 جنيهًا.

سجل الألومنيوم الخردة الردياتير نحو 37 جنيهًا للكيلو.

استقر متوسط سعر الكيلو من الألومنيوم الخردة الغطاء والحلة عند 58 جنيهًا.

وصل سعر الكيلو من الألومنيوم الخردة الناشف إلى 35 جنيهًا.

بلغ سعر الكيلو من الخردة الناشف البلدي نحو 30 جنيهًا.

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