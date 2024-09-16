تعرف على أسعار الألومنيوم الخردة اليوم الإثنين 16-9-2024

أسعار الألومنيوم في مصر .. شهدت أسعار الألمونيوم اليوم الاثنين 16 سبتمبر2024، استقرار داخل الاسواق اليوم، حيث سجل سعر الألومنيوم السلك بقطر 9 مم و9.5 مم H14 نحو 150,150 جنيهًا للطن، تسليم مخازن نجع حمادي، دون احتساب ضريبة القيمة المضافة.



وتتعدد مصادر الحصول على الألومنيوم الخردة، حيث يتم استخراجه من المباني القديمة والمركبات باختلاف أنواعها، وكذلك تعد النفايات الصناعية والمنزلية من أهم مصادر

، حيث يمكن الاستفادة من الكابلات القديمة وأواني الطبخ وعلب المشروبات الغازية والأطعمة وإعادة تدويرها بعد جمعها عن طريق العاملين المتجولين.

أسعار الألومنيوم الخردة في مصر

ويهتم “ الموجز ” بتقديم خدمة نشر أسعار السلع التي تهم المواطن المصري، وعلى رأسها أسعار الألمونيوم، وفقا للأسعار التي أعلنتها شركة مصر للألومنيوم، والتي جاءت علي جاءت على النحو التالي:

أسعار الألومنيوم اليوم في مصر

جاءت أسعار الألومنيوم اليوم الاثنين 16-9-2024, وفقًا لقائمة أسعار شركة مصر للألومنيوم كالتالي:

سجل سعر الألومنيوم السلك بقطر 9 مم و9.5 مم H14 نحو 150,150 جنيهًا للطن، تسليم مخازن نجع حمادي، دون احتساب ضريبة القيمة المضافة.

استقر سعر الألومنيوم السلك بقطر 9 مم و9.5 مم H12 عند 150 ألف جنيه للطن, بدون ضريبة القيمة المضافة التي تمثل 14%.

أسعار الألمونيوم

أسعار الألومنيوم اليوم



بلغت سلندرات الألومنيوم بأطوال تتراوح بين 2.5 إلى 5 أمتار حوالي 140 ألف جنيه للطن.

سجلت أسعار لفات الألومنيوم بسمك 6 مم نحو 155.5 ألف جنيه للطن.

وصلت شرائح الألومنيوم الباردة إلى 158 ألف جنيه للطن.

استقرت أسعار لفات الألومنيوم البارد عند 156 ألف جنيه للطن.



أسعار الألومنيوم الخردة اليوم



استمرت أسعار الألومنيوم الخردة في السوق المحلية لعام 2024 في الاستقرار، وجاءت الأسعار كما يلي:



سعر الألومنيوم داخل الأسواق



تراوح سعر الكيلو من الألومنيوم الخردة الطري حول 59 جنيهًا.

سجل الألومنيوم الخردة الردياتير نحو 37 جنيهًا للكيلو.

استقر متوسط سعر الكيلو من الألومنيوم الخردة الغطاء والحلة عند 58 جنيهًا.

وصل سعر الكيلو من الألومنيوم الخردة الناشف إلى 35 جنيهًا.

بلغ سعر الكيلو من الخردة الناشف البلدي نحو 30 جنيهًا.

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