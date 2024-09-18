اعرف أسعار الألومنيوم اليوم الأربعاء 18 سبتمبر 2024.. جديد وخردة

أسعار الألومنيوم اليوم.. أعلنت شركة مصر للألومنيوم عن تثبيت أسعار منتجاتها للمصانع خلال سبتمبر، وذلك بعد التخفيضات التي تراوحت بين 5 إلى 10 آلاف جنيه للطن في الشهر السابق.

أسعار الألومنيوم اليوم

تعد أسعار الألومنيوم اليوم من أهم الخدمات التي يتابعها قطاع كبير من الصناع والمستثمرين, نظرًا لاستخدام هذا المعدن في مجموعة واسعة من التطبيقات، بدءًا من صناعة الطائرات والسيارات وصولاً إلى التعبئة والتغليف والبناء.

هذا السياق، ترصد جريدة "الموجز" أسعار الألومنيوم اليوم الأربعاء، 18 سبتمبر 2024، وفقًا لشركة مصر للألومنيوم.

سعر سلك الألومنيوم اليوم

الألومنيوم السلك : سجل الألومنيوم السلك بقطر 9 مم و9.5 مم H14 نحو 150,150 جنيهًا للطن، تسليم مخازن نجع حمادي، دون احتساب ضريبة القيمة المضافة بنسبة 14%.

: سجل الألومنيوم السلك بقطر 9 مم و9.5 مم H14 نحو 150,150 جنيهًا للطن، تسليم مخازن نجع حمادي، دون احتساب ضريبة القيمة المضافة بنسبة 14%. الألومنيوم السلك H12: استقر سعر الألومنيوم السلك بقطر 9 مم و9.5 مم H12 عند 150 ألف جنيه للطن، مما يعكس استقرار الأسعار مقارنة بالشهر الماضي.

أسعار سلندرات الألومنيوم ولفاته

سلندرات الألومنيوم : سجلت سلندرات الألومنيوم التي تتراوح أطوالها بين 2.5 إلى 5 أمتار سعرًا يبلغ حوالي 140 ألف جنيه للطن.

: سجلت سلندرات الألومنيوم التي تتراوح أطوالها بين 2.5 إلى 5 أمتار سعرًا يبلغ حوالي 140 ألف جنيه للطن. لفات الألومنيوم : بلغت أسعار لفات الألومنيوم بسمك 6 مم نحو 155.5 ألف جنيه للطن.

: بلغت أسعار لفات الألومنيوم بسمك 6 مم نحو 155.5 ألف جنيه للطن. شرائح الألومنيوم الباردة : وصلت أسعار شرائح الألومنيوم الباردة إلى 158 ألف جنيه للطن.

: وصلت أسعار شرائح الألومنيوم الباردة إلى 158 ألف جنيه للطن. لفات الألومنيوم البارد: استقرت أسعار لفات الألومنيوم البارد عند 156 ألف جنيه للطن.

سعر الألومنيوم

أسعار الألومنيوم الخردة

استمر استقرار أسعار الألومنيوم الخردة في السوق المحلي لعام 2024، وجاءت الأسعار كالتالي:

الألومنيوم الخردة الطري: تراوح سعر الكيلو حول 59 جنيهًا مصريًا.

الألومنيوم الخردة الردياتير: سجل سعر الكيلو 37 جنيهًا مصريًا.

الألومنيوم الخردة الغطاء والحلة: استقر متوسط سعر الكيلو عند 58 جنيهًا.

الألومنيوم الخردة الناشف: وصل سعر الكيلو إلى 35 جنيهًا.

الخردة الناشف البلدي: سجل سعر الكيلو نحو 30 جنيهًا.

سعر الألومنيوم في مصر

شركة مصر للألومنيوم

تُعتبر شركة مصر للألومنيوم من أبرز الشركات في مجال إنتاج الألومنيوم في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتساهم بشكل كبير في دعم صناعة الألومنيوم في مصر, وتسعى الشركة إلى الحفاظ على استقرار أسعار الألومنيوم كجزء من جهودها لضمان استقرار الصناعات المختلفة التي تعتمد على هذا المعدن.

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