أسعار الألومنيوم اليوم الخميس 5 سبتمبر 2024.. بالكيلو والطن

أسعار الألومنيوم.. أعلنت شركة مصر للألومنيوم عن تثبيت أسعار منتجاتها للمصانع خلال شهر سبتمبر، بعد التخفيضات التي تراوحت بين 5 إلى 10 آلاف جنيه للطن في الشهر الماضي, جاء هذا الإعلان في ظل اهتمام كبير من قبل الصناع والمستثمرين بمتابعة أسعار الألومنيوم، نظرًا لدور هذا المعدن في العديد من الصناعات بدءًا من الطيران والسيارات وصولاً إلى التعبئة والتغليف والبناء.

أسعار الألومنيوم اليوم

يتطلع المستثمرون والصناع إلى متابعة أسعار الألومنيوم عن كثب بسبب تقلبات السوق العالمية، التي تؤثر على التكاليف والربحية, لذا تستعرض جريدة “الموجز” خلال السطور التالية أسعار الألومنيوم اليوم الخمي 19 سبتمبر 2024, وجاءت الأسعار كالتالي:

سعر سلك الألومنيوم

سجل الألومنيوم السلك بقطر 9 مم و9.5 مم H14 سعر الطن عند 150,150 جنيهًا، تسليم مخازن نجع حمادي، دون احتساب ضريبة القيمة المضافة بنسبة 14%.

استقر سعر الألومنيوم السلك H12 بقطر 9 مم و9.5 مم عند 150 ألف جنيه للطن، تسليم مخازن نجع حمادي، دون احتساب ضريبة القيمة المضافة بنسبة 14%.

أسعار سلندرات الألومنيوم ولفاته

سجلت سلندرات الألومنيوم التي تتراوح أطوالها بين 2.5 إلى 5 أمتار سعرًا قدره حوالي 140 ألف جنيه للطن.

بلغت أسعار لفات الألومنيوم بسمك 6 مم نحو 155.5 ألف جنيه للطن.

وصلت أسعار شرائح الألومنيوم الباردة إلى 158 ألف جنيه للطن.

استقرت أسعار لفات الألومنيوم البارد عند 156 ألف جنيه للطن.

أسعار الألومنيوم الخردة

أسعار الألومنيوم اليوم



استمر استقرار أسعار الألومنيوم الخردة في السوق المحلي لعام 2024، وجاءت الأسعار كالتالي:

تراوح سعر الألومنيوم الخردة الطري حول 59 جنيهًا للكيلو.

سجل سعر الألومنيوم الخردة الردياتير 37 جنيهًا للكيلو.

استقر متوسط سعر الألومنيوم الخردة الغطاء والحلة عند 58 جنيهًا للكيلو.

وصل سعر الألومنيوم الخردة الناشف إلى 35 جنيهًا للكيلو.

سجل سعر الخردة الناشف البلدي نحو 30 جنيهًا للكيلو.

سعر الألومنيوم

شركة مصر للألومنيوم

تُعد شركة مصر للألومنيوم واحدة من الشركات الرائدة في مجال إنتاج الألومنيوم في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتساهم بشكل كبير في دعم صناعة الألومنيوم في مصر, تسعى الشركة إلى الحفاظ على استقرار أسعار الألومنيوم كجزء من جهودها لضمان استقرار الصناعات التي تعتمد على هذا المعدن.

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أسعار الألومنيوم اليوم الجمعة 13 سبتمبر 2024 في مصر