أسعار العملات .. اطلع على سعر الدولار اليوم 20-9-2024 مقابل الجنيه المصري

شهد سعر الدولار والعملات الأجنبية اليوم الجمعة 20-9-2024، استقرار داخل البنوك المصرية خلال تعاملات اليوم ، تزامنا مع قرب اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري لتحديد مصير أسعار الفائدة.

يعتبر الدولار من أكثر العملات الأجنبية المؤثرة على السلع فى الأسواق المصرية، حيث تعتمد مصر على الدلار في استيراد معظم السلع من الخارج .

سعر الدولار اليوم في البنوك

وتتزايد عمليات البحث على مواقع الانترنت للاستفسار عن أسعار العملات اليوم ، وتحرص "الموجز" على تقديم خدمة نشر أسعار الدولار والعملات الأجنبية، لمتابعيها وذلك مدار اليوم وفقا للأسعار المعلنة من قبل البنوك العاملة فى مصر سواء الحكومية أوالخاصة.

سعر الدولار اليوم في مصر

ارتفع متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الجمعة 20-9-2024 في السوق السوداء “الموازي”، بينما انخفض سعر الدولار في مصر اليوم الجمعة 20-9-2024 في البنوك وشركات الصرافة، منذ قيام البنك المركزي المصري، باصدار قرار تحرير سعر الصرف وفقا لآليات العرض والطلب .

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم في السوق السوداء

ويزيد متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الجمعة 20-9-2024 في السوق السوداء “الموازي”، عن السعر الرسمي، بنحو 38 قرشا، بعدما كان يزيد عن 33.8% في بداية تعاملات 6 مارس الماضي، قبل قرار التعويم الكامل للجنيه المصري.

سعر الدولار الأمريكي مقابل الريال السعودي اليوم



وشهد سعر الريال السعودي مقابل الدولار الأمريكي، استقرار عند مستوى 3.75 ريال سعودي، حيث لم تسجل الأسعار أي تغييرات ملحوظة.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

استقر متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الجمعة 20-9-2024، عند 48.47 جنيها للشراء، و48.57 جنيها للبيع، مقابل نحو 48.50 جنيها للشراء، و48.60 جنيها للبيع، أمس، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

سعر الدلار اليوم في بنك مصر

وسجل سعر الدولار في مصر اليوم الجمعة 20-9-2024 في البنك الأهلي المصري، وهو أكبر بنك حكومي في مصر، نحو 48.46 جنيها للشراء، و48.56 جنيها للبيع.

فيما بلغ سعر الدولار في مصر اليوم الجمعة 20-9-2024، أعلى سعرا للشراء في مصرف أبوظبي الإسلامي، عند نحو 48.63 جنيها.

أسعار العملات اليوم في مصر

وشهدت أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الجمعة 20 سبتمبر 2024، استقرار داخل البنوك شركات الصرافة، وجاءت أسعار العملات كالتالي:

سعر اليورو في البنك المركزي المصري



سجل اليورو في البنك المركزي المصري نحو 54.12 جنيه للشراء و54.290 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني فى البنك المركزي المصري



سجل الجنيه الاسترليني فى البنك المركزي المصري نحو64.41 جنيه للشراء و 64.59 جنيه للبيع.

سعر الفرنك السويسري في البنك المركزي المصري



سجل الفرنك السويسري في البنك المركزي المصري نحو 57.30 جنيه للشراء و 57.47 جنيه للبيع.

سعر 100 ين ياباني في البنك المركزي المصري



سجل 100 ين ياباني في البنك المركزي المصري نحو 33.92 جنيه للشراء و 34.02 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري



سجل الريال السعودي في البنك المركزي المصري نحو 12.91 جنيه للشراء و 12.94 جنيه للبيع.

أسعار العملات اليوم

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك المركزي المصري



سجل الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري نحو 158.84 جنيه للشراء و 159.34 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري



سجل الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري نحو 13.19 جنيه للشراء و 13.22 جنيه للبيع.

سعر اليوان الصينى فى البنك المركزي المصري



سجل اليوان الصينى فى البنك المركزي المصري نحو 6.85 جنيه للشراء و 6.87 جنيه للبيع.

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