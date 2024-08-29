سعر صرف الدرهم الإماراتي اليوم .. في إطار حرص جريدة «الموجز» على تقديم تغطية شاملة ودقيقة لأسعار الصرف، ننقل لكم تفاصيل سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 29 أغسطس 2024، وذلك وفقًا لأحدث التحديثات الصادرة عن البنوك المصرية الرسمية.

سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري اليوم 29 أغسطس 2024

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية:

- البنك المركزي المصري: سجل سعر صرف الدرهم الإماراتي 13.22 جنيه للشراء و13.26 جنيه للبيع.

- البنك الأهلي المصري: بلغ سعر صرف الدرهم الإماراتي 13.21 جنيه للشراء و13.25 جنيه للبيع.

- بنك مصر:استقر سعر صرف الدرهم الإماراتي عند 13.21 جنيه للشراء و13.25 جنيه للبيع.

- بنك القاهرة: بلغ سعر صرف الدرهم الإماراتي 13.21 جنيه للشراء و13.21 جنيه للبيع.

تأتي هذه الأسعار وسط متابعة مستمرة لتغيرات سوق الصرف، بما يعكس مدى استقرار أو تقلب العملة الإماراتية أمام الجنيه المصري.

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نفى البنك المركزي المصري صحة ما تردد عن إصدار تعليمات للبنوك بوضع حدود لسحب النقد الأجنبي بدءاً من أول سبتمبر 2024.

وأكد البنك أن سياسة تحديد حدود صرف العملات الأجنبية تُترك لكل بنك على حدة، ويجب اعتمادها من مجلس إدارة كل بنك.

سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري اليوم 29 أغسطس 2024

جاء هذا التوضيح ردًّا على الشائعات التي انتشرت عبر صفحات التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية، والتي زعمت أن البنك المركزي فرض قيودًا جديدة على السحب النقدي بعملات أجنبية.

وأفاد البنك المركزي أنه قام في 15 أبريل 2024 بزيادة الحد الأقصى للسحب النقدي بالعملة المحلية إلى 250 ألف جنيه يومياً بدلاً من 150 ألف جنيه، و30 ألف جنيه من ماكينات الصراف الآلي بدلاً من 20 ألف جنيه، في إطار تسهيل المعاملات المصرفية.

كما دعا البنك المركزي إلى توخي الدقة في تداول المعلومات المتعلقة بالقطاع المصرفي لتجنب التأثير السلبي على الاقتصاد الوطني.



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