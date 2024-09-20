سعر الدينار الكويتي اليوم الجمعة في مصر.. دليل شامل للمصريين

سعر الدينار الكويتي اليوم في مصر.. سعر الدينار الكويتي في مصر يتأثر بالعديد من العوامل الاقتصادية العالمية والمحلية، مثل أسعار الصرف العالمية، وأداء الاقتصاد المصري، والطلب والعرض على العملتين. يتغير هذا السعر بشكل يومي، مما يجعل متابعته أمرًا هامًا للأفراد والشركات التي لها تعاملات بالدينار الكويتي.

سعر الدينار الكويتي اليوم في مصر

يقدم لكم موقع الموجز، سعر الدينار الكويتي اليوم الجمعة الموافق 20 سبتمبر 2024 في مصر، حيث تقدم البنوك المصرية أسعار شراء وبيع للدينار الكويتي، ونظرًا لأن غدًا اجازة رسمية، سوف تستقر الأسعار.

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سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري

استقر سعر صرف الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري، عند 159.05 جنيه للشراء، و159.48 للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم في مصر

سعر الدينار الكويتي في بنك القاهرة

ووصل سعر صرف الدينار الكويتي، في بنك القاهرة إلى 157.97 جنيه للشراء، و158.95 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في مصرف أبو ظبي الإسلامي



سجل سعر الدينار الكويتي، في مصرف أبو ظبي الإسلامي نحو 154.06 جنيه للشراء و159.51 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

سجل سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية نحو 152.77 جنيه للشراء، و159.42 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في المصرف العربي الدولي



سجل سعر الدينار الكويتي في المصرف العربي الدولي، مستوى 158.92 جنيه للشراء، و159.35 للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم في مصر

سعر الدينار في المصرف المتحد

استقر سعر صرف الدينار الكويتي في المصرف المتحد، عند 146.96 جنيه للشراء، و159.42 للبيع.

لا يفوتك سعر الدينار الكويتي اليوم في مصر مقابل الجنيه والريال والدولار

سعر صرف الدينار الكويتي في بنك مصر

وصل سعر صرف الدينار الكويتي في بنك مصر، إلى 158.62 جنيه للشراء، و159.35للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك العربي الأفريقي الدولي

سجل سعر الدينار الكويتي في البنك العربي الأفريقي الدولي نحو 166.91 جنيه للشراء، و152.22 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي

ووصل سعر صرف الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي، إلى 150.24 جنيه للشراء، و159.86 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

وصل سعر صرف الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري، إلى 158.27 جنيه للشراء، و159.35 للبيع.

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