بكام انهاردة.. سعر الدينار الكويتي اليوم الخميس 19-9-2024

خيم الاستقرار على سعر الدينار الكويتي اليوم الخميس 19-9-2024، مقابل الجنيه المصري داخل البنوك وشركات الصرافة، وبلغ سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي، نحو 150.24 جنيه للشراء، و159.86 للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم في مصر

ويهتم عدد كبير من المصريين المتعاملين مع أسواق الصرافة الرسمية المختلفة، ممن لهم أقارب يعملون بدولة الكويت، بالتعرف على بورصة أسعار الدينار الكويتي، إما للتحويل إلى الجنيه المصري أو الشراء للسفر خارج البلاد.

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنوك

ولا تنقطع عمليات البحث على المنصات الإلكترونية المختلفة للاستفسار عن السعر الجديد لعملة الدينار الكويتي ، التى عرضتها شاشات البنوك العاملة فى مصر سواء الحكومية أو الخاصة. وخلال السطور التالية يستعرض “ الموجز” آخر تحديت في سعر الدينار الكويتي اليوم.

سعر الدينار الكويتي في بنك القاهرة



ووصل سعر صرف الدينار الكويتي، في بنك القاهرة إلى 157.97 جنيه للشراء، و158.95 للبيع.

سعر الدينار الكويتي



سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري



استقر سعر صرف الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري، عند 159.05 جنيه للشراء، و159.48 للبيع.

سعر الدينار في المصرف المتحد



استقر سعر صرف الدينار الكويتي في المصرف المتحد، عند 146.96 جنيه للشراء، و159.42 للبيع.

سعر صرف الدينار الكويتي في بنك مصر



وصل سعر صرف الدينار الكويتي في بنك مصر، إلى 158.62 جنيه للشراء، و159.35للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك العربي الأفريقي الدولي



سجل سعر الدينار الكويتي في البنك العربي الأفريقي الدولي نحو 166.91 جنيه للشراء، و152.22 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي



ووصل سعر صرف الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي، إلى 150.24 جنيه للشراء، و159.86 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري



وصل سعر صرف الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري، إلى 158.27 جنيه للشراء، و159.35 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في مصرف أبو ظبي الإسلامي



سجل سعر الدينار الكويتي، في مصرف أبو ظبي الإسلامي نحو 154.06 جنيه للشراء و159.51 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

سجل سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية نحو 152.77 جنيه للشراء، و159.42 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في المصرف العربي الدولي



سجل سعر الدينار الكويتي في المصرف العربي الدولي، مستوى 158.92 جنيه للشراء، و159.35 للبيع.

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