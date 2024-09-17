سعر الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء 17- 9- 2024 في مصر.. الجنيه يسيطر

سعر الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء 17- 9- 2024 في مصر.. شهدت أسعار الدينار الكويتي حاله من الاستقرار بمستهل تعاملات اليوم الثلاثاء 17 سبتمبر 2024 في كافة البنوك وشركات الصرافة.

سعر الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء 17- 9- 2024 في مصر

ويقدم لكم موقع الموجز، كل ما يخص سعر الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء 17- 9- 2024 في مصر، وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها.

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سعر الدينار الكويتي مقابل الريال السعودي

يسجل سعر الدينار الكويتي مقابل الريال السعودي بحوالي 12.31 ريال سعودي.

سعر الدينار الكويتي اليوم في السوق السوداء

سجل سعر الدينار الكويتي في السوق السوداء اليوم نحو 159.32 جنيه للشراء، و157.71 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك المركزى المصري

بلغ سعر الدينار الكويتي في البنك المركزى المصري نحو 158.851 جنيه للشراء، 158.346 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء 17- 9- 2024 في مصر

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

وصل سعر الدينار الكويتي في بنك مصر إلى نحو 158.951 جنيه للشراء، 158.121 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري نحو 158.951 جنيه للشراء، 157.769 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي

وصل سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي إلى نحو 158.732 جنيه للشراء، 152.596 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك القاهرة

سجل سعر الدينار الكويتي في بنك القاهرة نحو 158.951 جنيه للشراء، 157.971 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

بلغ سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية نحو 158.853 جنيه للشراء، 152.429 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في المصرف المتحد

سجل سعر الدينار الكويتي في المصرف المتحد نحو 158.821 جنيه للشراء، 146.606 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الكويت الوطني

وصل سعر الدينار الكويتي في بنك الكويت الوطني إلى نحو 159.125 جنيه للشراء، 149.565 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في المصرف العربي الدولي

بلغ سعر الدينار الكويتي في المصرف العربى الدولى نحو 158.815 جنيه للشراء، 158.27 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك سايب

وصل سعر الدينار الكويتي في بنك سايب إلى نحو 158.82 جنيه للشراء، 158.27 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الاستثمار العربي

بلغ سعر الدينار الكويتي في بنك الاستثمار العربي نحو 160.583 جنيه للشراء، 150.812 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك كريدى أجريكول

سجل سعر الدينار الكويتي في بنك كريدى أجريكول نحو 159.652 جنيه للشراء، 157.515 جنيه للبيع.

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