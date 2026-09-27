سعر كيلو الفراخ البيضاء اليوم الأحد 26 سبتمبر 2026 بعد الارتفاع الأخير

استقرت أسعار الدواجن في الأسواق المحلية ومحلات بيع الدواجن، اليوم الجمعة 25 سبتمبر 2026، وذلك عقب الارتفاع الأخير الذي شهدته أسعار الدواجن بنحو جنيهين، وسط متابعة مستمرة من المواطنين لحركة أسعار الفراخ البيضاء والساسو والبلدي والأمهات.

ويبحث عدد كبير من المستهلكين بشكل يومي عن سعر كيلو الفراخ البيضاء اليوم، خاصة مع التغيرات التي تشهدها أسعار الدواجن من وقت لآخر، بالتزامن مع اختلاف الأسعار بين المزارع والأسواق ومحلات التجزئة.

سعر كيلو الفراخ البيضاء اليوم في الأسواق

سجل سعر كيلو الفراخ البيضاء اليوم الجمعة 25 سبتمبر 2026 استقرارًا داخل المزارع، حيث بلغ نحو 69 جنيهًا للكيلو.

أما بالنسبة إلى سعر كيلو الفراخ البيضاء للمستهلك، فقد بلغ متوسط سعر البيع في الأسواق المحلية نحو 81 جنيهًا للكيلو، مع إمكانية اختلاف السعر من منطقة إلى أخرى ومن محل بيع إلى آخر وفقًا لتكاليف النقل والتوزيع وهوامش التجار.

ويأتي استقرار سعر الفراخ البيضاء اليوم بعد الزيادة الأخيرة التي شهدتها أسعار الدواجن بنحو جنيهين، وفقًا للبيانات الواردة بشأن حركة الأسعار في الأسواق والبورصة.

سعر كيلو الفراخ الساسو اليوم

وعلى صعيد أسعار الفراخ الساسو، استقر سعر كيلو الفراخ الساسو اليوم الجمعة داخل المزارع عند مستوى 89 جنيهًا للكيلو.

وبلغ متوسط سعر بيع الفراخ الساسو للمستهلك في الأسواق المحلية نحو 100 جنيه للكيلو.

وتعد الفراخ الساسو من الأنواع التي تشهد إقبالًا من جانب بعض المستهلكين، وهو ما يجعل سعرها محل متابعة مستمرة، إلى جانب أسعار الفراخ البيضاء التي تعد الأكثر تداولًا في الأسواق.

سعر كيلو الفراخ الأمهات اليوم

كما شهد سعر كيلو الفراخ الأمهات اليوم الجمعة 25 سبتمبر 2026 حالة من الاستقرار داخل المزارع، مسجلًا نحو 63 جنيهًا للكيلو.

وبلغ متوسط سعر بيع الفراخ الأمهات للمستهلك في الأسواق المحلية نحو 73 جنيهًا للكيلو.

ويختلف السعر النهائي الذي يدفعه المستهلك بحسب المنطقة ومحل البيع، فضلًا عن تكاليف النقل والتوزيع.

سعر كيلو الفراخ البلدي اليوم

أما بالنسبة إلى سعر كيلو الفراخ البلدي اليوم، فقد سجل داخل المزارع نحو 99 جنيهًا للكيلو.

في حين بلغ متوسط سعر بيع الفراخ البلدي للمستهلك في الأسواق المحلية نحو 110 جنيهات للكيلو.

وتواصل أسعار الفراخ البلدي تسجيل مستويات أعلى من بعض أنواع الدواجن الأخرى، في ظل اختلاف تكاليف الإنتاج وطبيعة الطلب عليها في الأسواق.

أسعار الدواجن اليوم الجمعة 25 سبتمبر 2026

وبحسب الأسعار الواردة، جاءت متوسطات أسعار الدواجن اليوم الجمعة في المزارع والأسواق المحلية على النحو التالي:

سعر كيلو الفراخ البيضاء في المزارع: 69 جنيهًا.

69 جنيهًا. سعر كيلو الفراخ البيضاء للمستهلك: 81 جنيهًا.

81 جنيهًا. سعر كيلو الفراخ الساسو في المزارع: 89 جنيهًا.

89 جنيهًا. سعر كيلو الفراخ الساسو للمستهلك: 100 جنيه.

100 جنيه. سعر كيلو الفراخ الأمهات في المزارع: 63 جنيهًا.

63 جنيهًا. سعر كيلو الفراخ الأمهات للمستهلك: 73 جنيهًا.

73 جنيهًا. سعر كيلو الفراخ البلدي في المزارع: 99 جنيهًا.

99 جنيهًا. سعر كيلو الفراخ البلدي للمستهلك: 110 جنيهات.

سعر الفراخ البيضاء اليوم للمستهلك

وتظل أسعار الفراخ البيضاء من أكثر أسعار الدواجن التي تحظى بمتابعة يومية من المواطنين، نظرًا لكونها من السلع الغذائية الأساسية التي تعتمد عليها العديد من الأسر المصرية.

ويُنصح المستهلكون عند مقارنة سعر كيلو الفراخ البيضاء اليوم في الأسواق بالانتباه إلى أن السعر المعلن للمزارع يختلف عن السعر النهائي للمستهلك، نتيجة إضافة تكاليف النقل والتوزيع ومصاريف التشغيل وهوامش البيع.

وتشير الأسعار الواردة اليوم الجمعة 25 سبتمبر 2026 إلى استقرار مختلف أنواع الدواجن بعد الارتفاع الأخير، مع تسجيل سعر كيلو الفراخ البيضاء للمستهلك نحو 81 جنيهًا في المتوسط، بينما بلغ سعر الفراخ الساسو 100 جنيه، والفراخ الأمهات 73 جنيهًا، والفراخ البلدي 110 جنيهات للكيلو.