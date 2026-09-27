سعر الذهب اليوم في مصر الأحد 27 سبتمبر 2026.. تراجع جميع الأعيرة

تراجعت أسعار الذهب اليوم في مصر خلال تعاملات الأحد 27 سبتمبر 2026، وفقًا لآخر تحديثات سوق الصاغة، وسط اهتمام متواصل من المواطنين والمستثمرين بالتعرف على حركة أسعار المعدن الأصفر، خاصة مع التغيرات المستمرة التي يشهدها السوق المحلي بالتزامن مع تحركات الأسعار عالميًا.

ويبحث قطاع كبير من المواطنين يوميًا عن سعر الذهب اليوم، ولا سيما سعر جرام الذهب عيار 21 باعتباره الأكثر تداولًا في السوق المصرية، إلى جانب أسعار الأعيرة الأخرى والجنيه الذهب وأونصة الذهب، وذلك لمتابعة تطورات السوق قبل اتخاذ قرارات الشراء أو البيع.

سعر الذهب اليوم الأحد 27 سبتمبر 2026 في مصر

شهدت أسعار الذهب تراجعًا بمختلف الأعيرة المتداولة في السوق المحلية خلال تعاملات اليوم، مع استمرار حالة الترقب لدى المتعاملين بشأن اتجاهات الأسعار خلال الفترة المقبلة.

وفيما يلي آخر أسعار الذهب اليوم في مصر وفق البيانات الواردة عن حركة التداول:

سعر الذهب عيار 24: سجل نحو 7126 جنيهًا للشراء، مقابل 7103 جنيهات للبيع.

سجل نحو 7126 جنيهًا للشراء، مقابل 7103 جنيهات للبيع. سعر الذهب عيار 22: بلغ نحو 6532 جنيهًا للشراء، مقابل 6511 جنيهًا للبيع.

بلغ نحو 6532 جنيهًا للشراء، مقابل 6511 جنيهًا للبيع. سعر الذهب عيار 21: وصل إلى نحو 6235 جنيهًا للشراء، مقابل 6215 جنيهًا للبيع.

وصل إلى نحو 6235 جنيهًا للشراء، مقابل 6215 جنيهًا للبيع. سعر الذهب عيار 18: سجل نحو 5344 جنيهًا للشراء، مقابل 5327 جنيهًا للبيع.

سجل نحو 5344 جنيهًا للشراء، مقابل 5327 جنيهًا للبيع. سعر الذهب عيار 12: بلغ نحو 3563 جنيهًا للشراء، مقابل 3552 جنيهًا للبيع.

وتختلف أسعار الذهب في محال الصاغة عن الأسعار المعلنة للجرام بحسب قيمة المصنعية والدمغة والضرائب، والتي تختلف من قطعة إلى أخرى ومن محل إلى آخر، لذلك قد يكون السعر النهائي للمستهلك أعلى من السعر الاسترشادي للذهب الخام.

سعر الذهب عيار 24 اليوم

سجل الذهب عيار 24 نحو 7126 جنيهًا للشراء و7103 جنيهات للبيع، ويتميز هذا العيار بارتفاع درجة نقائه مقارنة بباقي الأعيرة، ولذلك يرتبط استخدامه بصورة أكبر بالسبائك الذهبية وبعض المنتجات الاستثمارية.

ويتابع المستثمرون سعر عيار 24 بصورة خاصة عند مقارنة أسعار السبائك وحساب قيمة الذهب وفق الوزن والنقاء.

سعر الذهب عيار 21 اليوم في مصر

بلغ سعر الذهب عيار 21 اليوم نحو 6235 جنيهًا للشراء و6215 جنيهًا للبيع، ويعد عيار 21 الأكثر انتشارًا وتداولًا في السوق المصرية، سواء في المشغولات الذهبية أو عند شراء الجنيهات الذهبية.

ويحظى سعر جرام الذهب عيار 21 باهتمام كبير من المواطنين، نظرًا لاعتماده كمؤشر رئيسي لحركة سوق الذهب المحلية.

سعر الذهب عيار 18 اليوم

وصل سعر الذهب عيار 18 إلى نحو 5344 جنيهًا للشراء و5327 جنيهًا للبيع.

ويتميز عيار 18 بانتشاره في عدد كبير من تصميمات المشغولات الذهبية الحديثة، كما يفضله بعض المشترين بسبب انخفاض سعر الجرام مقارنة بعياري 21 و24، مع تنوع التصميمات المتاحة منه في محال الصاغة.

سعر أونصة الذهب اليوم في مصر

سجلت أونصة الذهب اليوم نحو 221643 جنيهًا للشراء، بينما بلغ سعرها للبيع نحو 220928 جنيهًا.

وترتبط حركة سعر الأونصة في السوق المصرية بالتغيرات التي تطرأ على أسعار الذهب في الأسواق العالمية، إلى جانب تأثير سعر صرف الدولار والعوامل الاقتصادية المختلفة على حركة المعدن الأصفر.

سعر الجنيه الذهب اليوم الأحد

بلغ سعر جنيه الذهب اليوم في مصر نحو 49880 جنيهًا للشراء، مقابل 49720 جنيهًا للبيع.

ويزن الجنيه الذهب نحو 8 جرامات من الذهب عيار 21، ولا تشمل الأسعار المعلنة قيمة المصنعية التي قد تختلف بحسب مكان الشراء ونوع المنتج.

أسعار الذهب اليوم في مصر

وفيما يلي قائمة مختصرة بأحدث أسعار الذهب المتداولة اليوم الأحد 27 سبتمبر 2026:

نوع الذهب سعر الشراء سعر البيع عيار 24 7126 جنيهًا 7103 جنيهات عيار 22 6532 جنيهًا 6511 جنيهًا عيار 21 6235 جنيهًا 6215 جنيهًا عيار 18 5344 جنيهًا 5327 جنيهًا عيار 12 3563 جنيهًا 3552 جنيهًا أونصة الذهب 221643 جنيهًا 220928 جنيهًا جنيه الذهب 49880 جنيهًا 49720 جنيهًا

متابعة مستمرة لسعر الذهب في مصر

وتستمر متابعة أسعار الذهب اليوم في مصر من جانب المواطنين والمستثمرين، في ظل التغيرات التي يشهدها السوق من وقت لآخر، سواء نتيجة حركة الأسعار العالمية أو العوامل المؤثرة في السوق المحلية.

ويُنصح عند الإقدام على شراء المشغولات الذهبية أو السبائك بالاستفسار عن السعر المحدث وقت تنفيذ عملية الشراء، إلى جانب معرفة قيمة المصنعية والدمغة والضرائب، إذ قد تختلف التكلفة النهائية للمنتج عن السعر المعلن للجرام.

ويظل سعر الذهب عيار 21، وسعر الذهب عيار 24، وسعر الذهب عيار 18، وسعر الجنيه الذهب، وسعر أونصة الذهب من أبرز مؤشرات سوق المعدن الأصفر التي يحرص المتعاملون على متابعتها بصورة مستمرة.