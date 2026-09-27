زوجة سامي عبدالحليم تطلب الدعاء له بعد نقله مجددًا إلى العناية المركزة

طالبت منى أبو سديرة، زوجة الفنان سامي عبدالحليم، الجمهور بتكثيف الدعاء لزوجها، بعد تدهور حالته الصحية خلال الساعات الماضية ونقله مرة أخرى إلى غرفة العناية المركزة، مؤكدة أن الأسرة لا تحتاج في الوقت الحالي سوى الدعاء له بالشفاء العاجل.

ونشرت منى أبو سديرة رسالة مؤثرة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، ناشدت خلالها الجمهور الدعاء للفنان سامي عبدالحليم، الذي يمر بظروف صحية صعبة خلال الفترة الحالية.

زوجة سامي عبدالحليم: أطلب منكم الدعاء له

وقالت منى أبو سديرة في رسالتها: «يا رب لم ولن أمل وسأظل ألح في الدعاء والتوسل إليك أن تمن على زوجي بالشفاء العاجل غير الآجل، اللهم شفاء لا يغادر سقما».

وتأتي رسالة زوجة سامي عبدالحليم في ظل تراجع حالته الصحية، بعدما شهدت حالته انتكاسة مفاجئة خلال الساعات الماضية، استدعت نقله مجددًا إلى العناية المركزة، عقب فترة قضاها في العناية المتوسطة.

تطورات الحالة الصحية للفنان سامي عبدالحليم

وكانت منى أبو سديرة قد كشفت في وقت سابق عن تفاصيل جديدة بشأن الحالة الصحية لزوجها، موضحة أنه تعرض لهبوط حاد أدى إلى تدهور حالته بشكل مفاجئ، وهو ما استدعى تدخل الفريق الطبي ونقله إلى العناية المركزة لمتابعة حالته عن كثب.

وأوضحت زوجة الفنان سامي عبدالحليم، خلال مداخلة تليفزيونية، أن زوجها عاد مرة أخرى إلى العناية المركزة بعد أن كان موجودًا في العناية المتوسطة، مشيرة إلى أن الأطباء يتابعون حالته الصحية بصورة مستمرة.

كما تحدثت عن خضوعه لعملية جراحية مرتبطة بقرحة، مشيرة إلى أن الأسرة تعتبر أن هناك أخطاء طبية تعرض لها الفنان خلال فترة علاجه، وهو ما أدى، بحسب روايتها، إلى استمرار معاناته الصحية.

زوجة سامي عبدالحليم تكشف معاناته الصحية

وأشارت منى أبو سديرة إلى أن زوجها يعاني كذلك من مشكلات مرتبطة بالأملاح ونسبة البوتاسيوم، مؤكدة أن وضعه الصحي يحتاج إلى متابعة ورعاية مستمرة.

وأضافت أن الأسرة تمر بظروف صعبة منذ عدة أشهر، معربة عن شعورها بعدم وجود الاهتمام الكافي بحالة الفنان سامي عبدالحليم، ومؤكدة أن ما تتمناه في الوقت الحالي هو أن يتجاوز هذه الأزمة الصحية ويعود إلى أسرته وجمهوره.

وقالت زوجته، وفقًا لما نقلته عن حديثها، إن لديها ولدًا وبنتًا، مشيرة إلى أن الدعاء هو ما تطلبه من الجمهور في هذه المرحلة، ومناشدة محبيه الدعاء له من القلب بالشفاء العاجل.

السيد حافظ يناشد المسؤولين للتدخل في علاج سامي عبدالحليم

وفي سياق متصل، وجه المؤلف السيد حافظ مناشدة إلى المسؤولين للتدخل من أجل دعم الفنان سامي عبدالحليم في أزمته الصحية الحالية.

وكتب السيد حافظ عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» رسالة طالب خلالها بالتدخل لمساعدة الفنان، مشيرًا إلى مكانته في المسرح المصري وما قدمه خلال مسيرته الفنية.

وقال السيد حافظ في منشوره: «فخامة الرئيس أناديكم اليوم للتدخل الشخصي الكريم في حالة الفنان القدير والدكتور سامي عبد الحليم، أحد رموز المسرح المصري الأصيل، والذي تخرج على يديه أجيال من الفنانين والمبدعين الذين أسهموا في بناء المسرح والفن المصري على مدى عقود».

وتستمر حالة القلق بين أسرة الفنان سامي عبدالحليم ومحبيه، بالتزامن مع خضوعه للرعاية الطبية ومتابعة حالته داخل العناية المركزة، فيما تواصل زوجته مناشدة الجمهور بالدعاء له حتى تتحسن حالته الصحية ويستعيد عافيته.