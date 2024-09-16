فرحة لكل أم.. انهيار في سعر كرتونة البيض قبل بدء الدراسة

زف سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن بغرفة الجيزة التجارية، خبرًا سارًا بـ انخفاض سعر كرتونة البيض تحت 155 جنيهًا خلال أيام، موضحًا أن مصر تحقق حاليًا الاكتفاء الذاتي من البيض وتصدره إلى الخارج، لافتًا إلى أن أزمة السوق الحالية تتعلق بتسعير البيض وليس بنقص المعروض، حيث تم ضبط نحو 21 شخصًا من محتكري البيض مؤخرًا، ونكشف لكم التفاصيل عبر الموجز.

توقعات سعر كرتونة البيض في مصر

أكد رئيس شعبة الدواجن بغرفة الجيزة التجارية أن مصر تحقق حاليًا الاكتفاء الذاتي من البيض وتقوم بتصديره إلى الخارج. وأوضح أن الأزمة التي يعاني منها السوق في الوقت الحالي تتعلق بتسعير البيض، وليس بنقص المعروض، حيث تم ضبط نحو 21 شخصًا من محتكري البيض مؤخرًا، وذلك ضمن جهود الحكومة لمكافحة الاحتكار وضمان وصول البيض بأسعار مناسبة للمستهلكين.

وأشار رئيس الشعبة إلى أن إنتاج مصر من البيض يصل إلى حوالي 1.3 مليار بيضة سنويًا، مما يعكس قدرة البلاد على تلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير إلى الأسواق الخارجية. وأكد أن مشكلة تسعير البيض تتعلق بشكل رئيسي بدور التجار والسماسرة في تحديد الأسعار، مما يساهم في رفع تكلفة البيض للمستهلكين بشكل غير مبرر.

وفي سياق حديثه عن التحديات التي تواجه السوق، أوضح أن مشكلة تسعير البيض تشمل صناعة الدواجن والبيض بشكل عام، وأن هناك قلة ضمير لدى بعض السلاسل التجارية التي قد تستغل الوضع لزيادة الأسعار. وبين أن هذه التحديات تؤثر على القدرة الشرائية للمواطنين، وتزيد من حدة المشكلة التي يعاني منها المستهلكون.

أما بالنسبة للأسعار المتوقعة، فأفاد رئيس الشعبة بأن سعر كرتونة البيض لن يتجاوز 155 إلى 160 جنيهًا مع بداية دخول المدارس، متوقعًا أن تعود الأسعار إلى معدلاتها الطبيعية خلال شهر أكتوبر 2024. يأتي ذلك في ظل زيادة الإنتاج وتحسين الأوضاع في السوق، مما يساهم في استقرار الأسعار وتهدئة الأوضاع الاقتصادية المتعلقة بالبيض.

أسعار البيض والدواجن اليوم

سجل متوسط سعر كيلو الدواجن البيضاء 87 جنيها بالأسواق.

سجل متوسط سعر كيلو الدواجن البلدي 120 جنيها للمستهلك.

سجل متوسط سعر كرتونة البيض الأحمر 180 جنيها.

سجل متوسط سعر كرتونة البيض الأبيض 174 جنيها.

سجل متوسط سعر كرتونة البيض البلدي 177 جنيها.

أسعار الطيور في الأسواق اليوم

سعر كيلو الأوز 135 جنيه مصري.

سعر كيلو البط السودانى بين 155 و165 جنيه مصري للكيلو.

سعر كيلو البط الأبيض البكينى 110 جنيهات.

سعر كيلو الرومى 155 جنيه مصري.

أسعار البيض والدواجن اليوم

يسجل سعر البانيه بين 230 و260 جنيها للكيلو.

يسجل سعر الوراك من 100 إلى 110 جنيه مصري.

يسجل سعر الشيش طاووق 220 جنيه مصري.

سجل سعر الكبد والقوانص للفراخ 115 جنيه مصري.

يسجل سعر كيلو الهياكل 60 جنيه مصري.



أسعار الدواجن في مصر.. سعر الفراخ والبط اليوم الأثنين 16 -9-2024

سعر الفراخ البيضاء.. أسعار الدواجن والبط اليوم الإثنين 16-9-2024 في الأسواق والمزارع