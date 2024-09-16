سعر الفراخ البيضاء.. أسعار الدواجن والبط اليوم الإثنين 16-9-2024 في الأسواق والمزارع

يبحث عدد كبير من المواطنين عن أسعار الدواجن والبط اليوم الاثنين 16-9-2024 في الأسواق والمزارع، حيث تعد الدواجن أحد أهم أنواع البروتينات لدى كثير من الأشخاص.

سعر الفراخ البيضاء الآن

ويريد عدد كبير من الأشخاص معرفة أسعار الدواجن والبط اليوم الإثنين 16 سبتمبر الجاري في الأسواق، وذلك بعد ارتفاع أسعارها خلال الأيام القليلة الماضية.

ويوضح لكم الموجز على النحو التالي أسعار الدواجن اليوم الإثنين في الأسواق:

سعر الدواجن البيضاء اليوم الإثنين

سجل سعر كيلو الفراخ البيضاء في المزارع 67 جنيهًا، لتصل للمستهلك ما بين 72 إلي 77 جنيهًا.

سعر الدواجن البلدي اليوم الإثنين

سجل سعر كيلو الفراخ الحمراء البلدي 75 جنيهًا، وتصل للأسواق ما بين 80 إلى 85 جنيهًا.

سجل سعر كيلو الفراخ الساسو 90 جنيها، لتصل في الأسواق ما بين 95 إلى 98 جنيهًا.

سعر الدواجن أمهات اليوم الإثنين

سجل سعر كيلو الفراخ الأمهات البيضاء في المزارع 63 جنيهًا، وتتراوح في الأسواق ما بين 68 و 73 جنيهًا.

أسعار الدواجن اليوم الإثنين

تراوح سعر كيلو البانيه بين 190 و200 جنيهًا، ويختلف السعر من منطقة إلى أخرى وكذلك من تاجر إلى آخر.

وتعد الدواجن واحدة من أكثر الأغذية المناسبة لجميع الفئات العمرية، إضافة إلى احتوائها على قيمة غذائية عالية، فهي غنية بالعديد من المواد الغذائية، فهي مصدر غني بالبروتين والعناصر الغذائية الهامة، مثل فيتامين ب12، وفيتامينات أخرى من مجموعة وفيتامين ب3 وفيتامين ب6.

أسعار البط اليوم الإثنين

سجل سعر كيلو البط 100 و130 جنيها للكيلو

سعر البط المسكوفي اليوم الإثنين

تراوح سعر كيلو البط المسكوفي اليوم الخميس بين 100 و110 جنيهًا

أسعار البيض اليوم الإثنين

تراوح سعر كرتونة البيض الأحمر ما بين 155 إلى 158جنيهًا لتباع للمستهلك بنحو 160 إلى 165جنيهًا

تراوح سعر كرتونة البيض الأبيض ما بين 155 إلى 158 لتباع للمستهلك بنحو 160 إلى 165جنيهًا.

سعر كرتونة البيض البلدي 155 جنيهًا جملة وللمستهلك بنحو 160جنيهًا.

ويحتوي البيض على العديد من الفيتامينات والمعادن التي تشكل أجزاء أساسية من أي نظام غذائي صحي، حيث يعد البيض واحدًا من أفضل مصادر البروتين المتاحة في العديد من أنحاء العالم.

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