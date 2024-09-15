أسعار الدواجن في مصر.. سعر الفراخ والبط اليوم الأحد 15-9-2024

شهدت أسعار الدواجن اليوم الاحد 15-9-2024، ارتفاعا داخل المزارع ومحالات التجزئة، وحالة من الاضطراب منذ فترة.

بين الارتفاع والهبوط تعيش أسعار الدواجن حالة من الاضطراب الغريب، فبعدما كانت الأسعار تتبدل أسبوعيا، أصبحت أسعار الدجاج ومعها البيض تتزايد وتتناقص يوميا، حتى أصبحت «الفراخ»، تغيب بالأسابيع عن بعض الأسر، مما يضطر البعض إلى شراء المجمدة منها، أو شراء الأجزاء المجمدة كبديل للفراخ الحية.

سعر الدواجن اليوم في مصر

وتتزايد عمليات البحث على محركات البحث بجوجل من قبل المواطنين للاستفسار عن أسعار الدواجن، بشكل مستمر حيث تعتمد ربات البيوت على الدواجن في إعداد الاطعمة الشهية وتعتبرها البديل الوحيد للحوم الحمراء.

سعر الدواجن اليوم للمستهلك

يستعرض “ الموجز” خلال السطور التالية آخر المستجدات التي طرأت علي أسعار الدواجن ومشتقاتها، وذلك وفقا للأسعار المعلنة من قبل الشعبة العامة للثروة الداجنة، والتي جاءت كالآتي:

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن البيضاء اليوم



سجّلت أسعار الفراخ البيضاء 75:76 جنيه، لتباع في الأسواق بـ 85:86 جنيها.

أسعار الدواجن الحمراء اليوم

سجلت أسعار الدواجن الحمراء والساسو 88:89 جنيه للكيلو في البورصة، لتباع بالأسواق بما يتراوح بين 98:99 جنيه للكيلو.

أسعار الدواجن الأمهات



سجّل سعر كيلو الفراخ الأمهات البيضاء 70 جنيهًا ليصل إلى المستهلك بالأسواق بـ80 جنيهًا.

أسعار الدواجن البلدي

سجّل سعر كيلو الفراخ البلدي 110 جنيهات لتصل إلى المستهلك بالأسواق بـ120 جنيهًا.

سعر كيلو البانيه



يتراوح سعر كيلو البانيه اليوم الاحد 15 سبتمبر 2024 بين 175:180 جنيهًا باختلاف الأسواق.

سعر كيلو البط في الاسواق

استقر سعر كيلو البط اليوم، الأحد 15 سبتمبر 2027، حيث سجل كيلو بط البغال 110 جنيها، وسجل سعر كيلو البط البلدي اليوم بين 110 إلى 120 جنيها عند محال بيع الطيور، فيما سجل في المزارع كتكوت البط المسكوفي 50 جنيها، والبط الفرنساوي سجل 23 جنيها، علما أن هذه الأسعار ربما تتفاوت بين محل إلى الآخر.

سعر كرتونة البيض اليوم



سجل سعر كرتونة البيض الأحمر 164 جنيهًا جملة لتباع للمستهلك بنحو 174 جنيهًا.

سجل سعر كرتونة البيض الأبيض 162 جنيهًا لتباع للمستهلك بـ172 جنيهًا.



سعر كرتونة البيض البلدي 160 جنيهًا جملة وللمستهلك بـ170 جنيهًا.

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