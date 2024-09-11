أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 11-9-2024

شهدت أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 11 سبتمبر 2024 في السوق المصرية، استقراراً جديدًا، وذلك عند آخر ارتفاع لـ سعر الفراخ البلدي بقيمة 2 جنيه ليصل إلى 110 جنيهات للكيلو، بينما زادت أسعار الفراخ البيضاء بنحو 3 جنيهات.

فراخ بيضاء

بورصة الدواجن اليوم

سعر الفراخ البيضاء اليوم

وجاءت تفاصيل الأسعار وفق آخر تحديثات بورصة الدواجن يستعرضها الموجز على النحو التالي:

سجل سعر كيلو الفراخ البيضاء في المزارع 67 جنيهًا، لتصل للمستهلك ما بين 72 إلي 77 جنيهًا.

سجل سعر كيلو الفراخ الحمراء البلدي 75 جنيهًا، وتصل للأسواق ما بين 80 إلى 85 جنيهًا.

سجل سعر كيلو الفراخ الساسو 90 جنيها، لتصل في الأسواق ما بين 95 إلى 98 جنيهًا.

أسعار البيض اليوم

تُسجل البيضة الواحدة في السوق حاليًا سعرًا قدره 5.5 جنيه. أما أسعار كرتونات البيض، فقد جاءت على النحو التالي:

كرتونة البيض البلدي: 160 جنيهًا بسعر الجملة و170 جنيهًا للمستهلك.

كرتونة البيض الأبيض: 157 جنيهًا بسعر الجملة و159 جنيهًا للمستهلك.

كرتونة البيض الأحمر: 155 جنيهًا بسعر الجملة و160 جنيهًا للمستهلك.

أسعار الكتاكيت اليوم

تتراوح أسعار الكتاكيت في كل من

الكتكوت الأهالي ما بين 30 و 35 جنيهًا.

الكتكوت الشركات ما بين 35 و 40 جنيهًا.

أسعار البط اليوم

في سوق البط، تتفاوت أسعار البط اليوم كالتالي:-

سجل سعر كيلو البط 100 و130 جنيها للكيلو.

تراوح سعر كيلو البط المسكوفي بين 100 و110 جنيهًا.

أسعار الرومي اليوم

سجلت أسعار اللحم الرومي اليوم كالتالي: بلغ سعر كيلو اللحم الرومي الأبيض 90 جنيهًا، بينما وصل سعر كيلو اللحم الرومي الأسمر إلى 115 جنيهًا.

تحتوى الفراخ على البروتينات والفيتامينات والمعادن الأساسية، بما في ذلك الزنك والنحاس والحديد وفيتامينات ب وغيرها.

كما أن من أبرز فوائد الفراخ للجسم ضمن النظام الغذائي، ما يلي:

العمل على بناء الأنسجة العضلية وتقوية العضلات.

الحفاظ على كثافة المعادن في العظام.

التقليل من خطر أمراض العظام، مثل هشاشة العظام وغيرها.

العمل على تعزيز التحكم بالوزن، من خلال الشعور بالشبع، وبالتالي التقليل من خطر أمراض القلب والأوعية الدموية.

التحسين من المزاج، وتحسين مستويات السيروتونين في الجسم.

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