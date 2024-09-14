أسعار الدواجن في مصر.. سعر الفراخ والبط اليوم السبت 14-9-2024

شهدت أسعار الدواجن البيضاء اليوم السبت 14-9-2024، استقرار داخل المحالات التجارية، حيث سجلت أسعارالدواجن البيضاء نحو 74 جنيهًا للكيلو في المزرعة، بينما تباع للمستهلك بنحو 85 جنيه للكيلو، بينما انخفضت أسعار الدواجن البلدية بقيمة 5 جنيهات، إذ سجلت نحو 82 جنيها في المزرعة مقارنة بأسعار الإسبوع المنقضي.

وتتأثر أسعار الدواجن والبيض في مصر بعدة عوامل، منها زيادة المعروض من الدواجن والبيض داخل الأسواق، وهذا ما يؤدي إلى زيادة المنافسة بين المنتجين وانخفاض الأسعار أو استقرارها، من المتوقع أن تشهد أسعار الدواجن تراجعا خلال الأيام المقبلة.

سعر الدواجن اليوم في مصر

يهتم عدد كبير من ربات البيوت بمعرفة أسعار الدواجن لحظة بلحظة، حيت يعتمدن عليها في اعداد العديد من الوجبات، وتعتبر الفراخ من أكثر السلع التي يتساءل عن أسعارها رواد مواقع التواصل الاجتماعى، ولذا يحرص “ الموجز”، على تقديم خدمة نشر أسعار الدواجن بشكل يومي، وفقا للأسعار التي تعلنها بورصة أسعار الدواجن في مصر، ونستعرض خلال السطور التالية أسعار الدواجن في مصر.

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن اليوم للمستهلك في الأسواق

سجل سعر الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن نحو74 جنيها في المزرعة، بينما تُباع للمستهلك في المحل التجاري بسعر 85 جنيها.

سعر الدواجن البلدي

سجل سعر الفراخ البلدية نحو 84 جنيها وتُباع للمستهلك بنحو 93 جنيها.

سعر كيلو البانيه

سعر كيلو البانيه اليوم سجل نحو 192 جنيها، وهو من مشتقات الدواجن البيضاء.

سعر كيلو البط في الأسواق



سجل سعر كيلو البط البغال نحو 110 جنيها، والبط الشهرمان سجل 85 جنيها.

سجل سعر كيلو البط البلدي اليوم بين 110 إلى 120 جنيها عند محال بيع الطيور.

سعر كيلو البط المسكوفي اليوم

سجل في المزارع كتكوت البط المسكوفي 50 جنيها، والبط الفرنساوي سجل 23 جنيها.

أسعار الكتاكيت

سعر الكتكوت الأبيض اليوم

سجل سعر كتكوت الشركات نحو 42 جنيها.

وبلغ سعر كتكوت أبيض قطعان حوالي 32 جنيها.

ووصل وكتكوت ساسو بيور الى 24 جنيها.

بينما كتكوت ساسو 23 جنيها، والكتكوت البلدي 10 جنيهات.

كما سجل سعر الكتكوت الهجين 18 جنيها.

ويباع الكتكوت جيل ثاني بـ 20 جنيها، وكتكوت روزي بيور 22 جنيها.

أسعار البيض

سعر كرتونة البيض اليوم

- سعر كرتونة البيض الأبيض 156 جنيها، وتُباع للمستهلك بسعر يتراوح بين 160 جنيها.

- سعر كرتونة البيض الأحمر في المزرعة 158 جنيها، وتُباع للمستهلك بسعر 165 جنيها.

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