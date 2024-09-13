أسعار الدواجن والبط اليوم الجمعة 13 سبتمبر 2024 في المزارع والمحال التجارية

يهتم عدد كبير من المواطنين بمعرفة أسعار الدواجن والبط اليوم الجمعة 13-9-2024 في الأسواق.

ويبحث عدد كبير من الأشخاص عن أسعار الدواجن والبط اليوم الجمعة 13 سبتمبر الجاري في الأسواق، وذلك بعد ارتفاع أسعارها خلال الأيام القليلة الماضية.

أسعار الدواجن اليوم الجمعة

وشهدت أسعار الدواجن اليوم الجمعة استقرارًا نسبيًا في الأسواق والمزارع والمحال التجارية.



ويوضح لكم الموجز على النحو التالي أسعار الدواجن اليوم الجمعة في الأسواق:

سعر الدواجن البيضاء اليوم الجمعة

سجل سعر كيلو الفراخ البيضاء في المزارع 70 جنيهًا، لتصل للمستهلك ما بين 75 إلي 77 جنيهًا.

سعر الدواجن البلدي اليوم الجمعة

سجل سعر كيلو الفراخ الحمراء البلدي 75 جنيهًا، وتصل للأسواق ما بين 80 إلى 85 جنيهًا.

سجل سعر كيلو الفراخ الساسو 90 جنيها، لتصل في الأسواق ما بين 95 إلى 98 جنيهًا.

سعر الدواجن أمهات اليوم الجمعة

سجل سعر كيلو الفراخ الأمهات البيضاء في المزارع 63 جنيهًا، وتتراوح في الأسواق ما بين 68 و 73 جنيهًا.

أسعار الدواجن والبط اليوم

تراوح سعر كيلو البانيه بين 190 و200 جنيهًا، ويختلف السعر حسب المنطقة والتجار.

وتعد الدواجن واحدة من أكثر الأغذية المناسبة لجميع الفئات العمرية، إضافة إلى احتوائها على قيمة غذائية عالية، فهي غنية بالعديد من المواد الغذائية، فهي مصدر غني بالبروتين والعناصر الغذائية الهامة، مثل فيتامين ب12، وفيتامينات أخرى من مجموعة وفيتامين ب3 وفيتامين ب6.

أسعار البط اليوم الجمعة

سجل سعر كيلو البط 100 و130 جنيها للكيلو

سعر البط المسكوفي اليوم الجمعة

تراوح سعر كيلو البط المسكوفي اليوم الجمعة بين 100 و110 جنيهًا

أسعار البيض اليوم الجمعة

تراوح سعر كرتونة البيض الأحمر ما بين 155 إلى 158جنيهًا لتباع للمستهلك بنحو 160 إلى 165جنيهًا

تراوح سعر كرتونة البيض الأبيض ما بين 155 إلى 158 لتباع للمستهلك بنحو 160 إلى 165جنيهًا.

سعر كرتونة البيض البلدي 155 جنيهًا جملة وللمستهلك بنحو 160جنيهًا.

ويحتوي البيض على العديد من الفيتامينات والمعادن التي تشكل أجزاء أساسية من أي نظام غذائي صحي، حيث يعد البيض واحدًا من أفضل مصادر البروتين المتاحة في العديد من أنحاء العالم.

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