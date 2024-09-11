بكام أسعار الدواجن والبط اليوم الأربعاء 11-9-2024 في المزارع والأسواق

يبحث عدد كبير من المواطنين عن أسعار الدواجن والبط اليوم الأربعاء 11-9-2024 في الأسواق، وذلك بعد ارتفاع أسعارها خلال الأيام القليلة الماضية، حيث تعد الدواجن من أهم السلع ع الكثير من المصريين، حيث يوجد بعضهم يتناولها بشكل يومي.

بورصة الدواجن الرئيسية اليوم

ويريد عدد كبير من المواطنين معرفة أسعار الدواجن والبط اليوم الأربعاء 11-9-2024 في الأسواق والمزارع ومحال الدواجن التجارية.

ويوضح لكم الموجز على النحو التالي أسعار الدواجن اليوم الأربعاء في الأسواق:

سعر الدواجن البيضاء اليوم الأربعاء

سجلت أسعار الفراخ البيضاء اليوم الثلاثاء في المزرعة 68 جنيها للكيلو، على أن يبُاع للمستهلك في الأسواق بين 74 و79 جنيها للكيلو.

سعر الدواجن البلدي اليوم الأربعاء

سجل سعر كيلو الفراخ الحمراء البلدي 114 جنيها للكيلو في الأسواق وهو سعر بيع للمستهلك.

أسعار الدواجن

سجل سعر كيلو الفراخ الساسو 90 جنيها، لتصل في الأسواق ما بين 95 إلى 100 جنيهًا.

سعر الدواجن أمهات اليوم الأربعاء

سجل سعر كيلو الفراخ الأمهات البيضاء في المزارع 63 جنيهًا، وتتراوح في الأسواق ما بين 68 و 73 جنيهًا.

تراوح سعر كيلو البانيه بين 190 و200 جنيهًا، ويختلف السعر بحسب المحال التجارية للدواجن في كل منطقة سكنية.

وتعد الدواجن واحدة من أكثر الأغذية المناسبة لجميع الفئات العمرية، إضافة إلى احتوائها على قيمة غذائية عالية، فهي غنية بالعديد من المواد الغذائية، فهي مصدر غني بالبروتين والعناصر الغذائية الهامة، مثل فيتامين ب12، وفيتامينات أخرى من مجموعة وفيتامين ب3 وفيتامين ب6.

أسعار البط اليوم الأربعاء

سجل سعر كيلو البط 100 و130 جنيها للكيلو

سعر البط المسكوفي اليوم الأربعاء

تراوح سعر كيلو البط المسكوفي اليوم الإثنين بين 100 و110 جنيهًا

أسعار البيض اليوم الأربعاء

تراوح سعر كرتونة البيض الأحمر ما بين 155 إلى 158جنيهًا لتباع للمستهلك بنحو 160 إلى 165جنيهًا

تراوح سعر كرتونة البيض الأبيض ما بين 155 إلى 158 لتباع للمستهلك بنحو 160 إلى 165جنيهًا.

سعر كرتونة البيض البلدي 155 جنيهًا جملة وللمستهلك بنحو 160جنيهًا.

ويحتوي البيض على العديد من الفيتامينات والمعادن التي تشكل أجزاء أساسية من أي نظام غذائي صحي، حيث يعد البيض واحدًا من أفضل مصادر البروتين المتاحة في العديد من أنحاء العالم.

أقرا أيضًا:

أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن اليوم الثلاثاء 10-9-2024

أسعار الدواجن والبط اليوم الإثنين 9-9-2024 في الأسواق والمزارع