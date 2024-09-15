أسعار الدواجن.. سعر الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن اليوم الأحد 15-9-2024

سجلت أسعار الدواجن اليوم الأحد 15 سبتمبر 2024 في الأسواق المصرية، استقراراً ملحوظاً، وجاء سعر كيلو الفراخ البيضاء في المزارع 73 إلي 74 جنيهًا، ويصل السعر النهائي للمستهلكين بحوالي 85 إلي 90 جنيهًا وفق كل محافظة.

بورصة الدواجن اليوم

سعر الفراخ البيضاء اليوم

وجاءت تفاصيل الأسعار وفق آخر تحديثات بورصة الدواجن يستعرضها الموجزعلى النحو التالي:

سعر كيلو الدجاج الأبيض: 74-75 جنيهاً.

سعر كيلو دجاج الساسو: يتراوح بين 87 و88 جنيهاً.

سعر كيلو الدجاج المحلي: وصل إلى 110 جنيهات.

سعر كيلو لحم أم الدجاج الأبيض: 70 جنيهاً.

الفراخ البيضاء

أسعار البيض اليوم

تتراوح سعر كرتونة البيض الأحمر بين 160 و164 جنيهاً، وسجلت كرتونة البيض الأبيض سعرًا يتراوح بين 160 و162 جنيهاً، أما بيض الدجاج الحر فقد بلغ سعر الكرتونة بين 159 و160 جنيهاً.

سعر كرتونة البيض الأحمر: بين 160 و164 جنيهاً.

سعر كرتونة البيض الأبيض: بين 160 و162 جنيهاً.

سعر كرتونة بيض الدجاج الحر: بين 159 و160 جنيهاً.

أسعار الكتاكيت اليوم

الكتكوت الأهالي ما بين 30 و 35 جنيهًا.

تختلف أسعار الكتاكيت البيضاء اليوم بين الشركات الكبرى العاملة في قطاع الدواجن. فإن الأسعار جاءت على النحو التالي:

سعر الكتكوت 40 جنيهًا (أربو).

سعر الكتكوت 41 جنيهًا.

سعر الكتكوت 42 جنيهًا (كب).

سعر الكتكوت 37.5 جنيهًا (روص).

سعر الكتكوت الأبيض 36 جنيهًا، والساسو 25 جنيهًا.

سعر الكتكوت 33.5 جنيهًا.

أسعار البط اليوم

استقرت أيضاً أسعار البط في الأسواق، حيث وصل سعر كيلو البط المحلي إلى 110 جنيهات، بينما سجل البط المسكوفي 100 جنيه. أما البط البغل فقد بلغ سعره 75 جنيهاً.

سعر كيلو البط المحلي: 110 جنيهات.

سعر كيلو البط المسكوفي: 100 جنيه.

سعر كيلو البط البغل: 75 جنيهاً.

أسعار الرومي اليوم

سجلت أسعار اللحم الرومي اليوم كالتالي: بلغ سعر كيلو اللحم الرومي الأبيض 90 جنيهًا، بينما وصل سعر كيلو اللحم الرومي الأسمر إلى 115 جنيهًا.

وأكد سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن في الغرفة التجارية بالجيزة، هبوط سعر طن العلف في الأسواق من مستويات وصلت 28 ألف جنيه شهر أغسطس 2024 إلى مستويات وصلت 20600 جنيه حالياً بنسبة تراجع 35.9%.

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