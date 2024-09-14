أسعار السيراميك اليوم السبت 14 سبتمبر 2024 في المعارض

يواصل الكثيرون متابعة أسعار السيراميك يوميًا نظراً لأهميته في الأرضيات بفضل متانته وأناقة تصميماته، كما يسهل تنظيفه بالماء ليعود إلى حالته الأصلية, ترصد جريدة “الموجز” تفاصيل أسعار السيراميك اليوم 14-9- 2024.

أسعار البورسلين اليوم

استقرت أسعار منتجات البورسلين المختلفة للأرضيات اليوم، وجاءت على النحو التالي:

بورسلين مزخرف بسعر 164 جنيهًا للمتر المربع.

بورسلين بسماكة 192 ملليمتر للأرضيات بسعر 192 جنيهًا.

بورسلين مموج للأرضيات بنفس السعر.

بورسلين منقط للأرضيات بسعر 203 جنيهات.

بورسلين نوع بيرويا بسعر 209 جنيهات.

بورسلين نوع الشاطئ بنفس السعر.

أسعار السيراميك فرز أول

سجلت أسعار السيراميك فرز أول استقراراً, كالتالي:

بلغ سعر متر سيراميك الجوهرة 172 جنيهًا.

بينما سجل سيراميك كليوباترا للأرضيات 144 جنيهًا.

جاء سعر متر سيراميك ليسيكو عند 116 جنيهًا.

أما سيراميك إينوفا فقد بلغ 95 جنيهًا.

وسجل السيراميك العادي المكسور 85 جنيهًا للمتر.

أسعار السيراميك فرز ثاني

شهدت أسعار السيراميك فرز ثاني تنوعاً في الأسعار، وجاءت كالتالي:

بلغ سعر متر سيراميك إينوفا للأرضيات 75 جنيهًا.

فيما بلغ سعر سيراميك آرت أرضيات بترفلاي 130 جنيهًا.

سجل سيراميكا الجوهرة 145 جنيهًا.

وسعر السيراميك العادي 65 جنيهًا للمتر.

بينما سجل سيراميك رويال 135 جنيهًا.

وتساوى كل من سيراميك مارسيليا ولابوتيه عند 130 جنيهًا.

سجل متر سيراميك ليسيكو 105 جنيهات.

أسعار السيراميك فرز ثالث

تراوحت أسعار السيراميك فرز ثالث بين 99 جنيهًا و121 جنيهًا،وجاءت الأسعار كالتالي:

أسعار السيراميك

بلغ سعر متر سيراميك مارسيليا 45 جنيهًا.

وسجل سيراميك لابوتيه 43 جنيهًا.

فيما جاء سعر متر سيراميك رويال عند 63 جنيهًا.

وسجل السيراميك العادي بين 45 و55 جنيهًا.

فيما سجل سيراميك ليسيكو 80 جنيهًا.

صناعة السيراميك في مصر

تُعد صناعة السيراميك من الصناعات التي تستهلك كميات كبيرة من الطاقة، وتضم السوق المصرية 33 مصنع سيراميك بطاقة إنتاجية تصل إلى 240 مليون متر سنويًّا.

أسعار السيراميك

بلغت استثمارات هذا القطاع نحو 15 مليار جنيه، مع نسبة مكون محلي تصل إلى 90%, وتتميز المنتجات المصرية بتنافسيتها العالية في الأسواق المحلية والعالمية، وتُصدر إلى العديد من الدول الأوروبية والعربية مثل إنجلترا وفرنسا وتركيا ولبنان والسعودية.

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