أسعار السيراميك اليوم الخميس 12-9-2024.. المتر بكام؟

مع تزايد الاهتمام بتحديثات أسعار السيراميك، ارتفعت مؤشرات البحث عبر الإنترنت لمعرفة أحدث الأسعار المتوفرة في السوق اليوم، خاصةً وأن السيراميك يُعد من أهم المواد المستخدمة في تشطيب الأرضيات والحوائط بفضل مظهره الجمالي ومتانته وسهولة تنظيفه.

أسعار السيراميك اليوم

يعتبر السيراميك من المواد الأساسية التي يعتمد عليها الكثيرون في تجهيز منازلهم ومشاريعهم العقارية، مما يجعله موضوعًا ذو أهمية كبيرة لدى المستهلكين, لذا ترصد جريدة “الموجز” أسعار السيراميك اليوم الخميس 12-9-2024, وفقًا لآخر تحديث في المعارض.

أسعار سيراميك الفرز الأول

أسعار السيراميك

تراوح سعر متر السيراميك للأرضيات العادية بين 150 و155 جنيهًا.

بلغ سعر متر السيراميك للأرضيات الباركية 180 جنيهًا.

ارتفعت أسعار الأرضيات الليزر إلى 210 جنيهات.

وصل سعر حائط المطبخ الليزر إلى 240 جنيهًا.

تراوحت أسعار حوائط الحمام الليزر وسيراميك كليوباترا بين 250 و300 جنيه.

بلغ سعر سيراميك الجوهرة فرز أول 172 جنيهًا.

وصل سعر سيراميك كليوباترا أرضيات فرز أول إلى 144 جنيهًا.

بلغ سعر سيراميك ليسيكو فرز أول 116 جنيهًا.

سجل سيراميك إينوفا فرز أول سعر 95 جنيهًا.

تراوح سعر سيراميك عادي كسر عند 85 جنيهًا.

أسعار السيراميك فرز ثاني

بدأت أسعار السيراميك فرز ثاني من 65 جنيهًا ووصلت إلى 150 جنيهًا، وجاءت الأسعار وفقًا للأنواع التالية:

أسعار السيراميك اليوم

بلغ سعر سيراميك أرضيات إينوفا فرز ثاني 75 جنيهًا.

وصل سعر سيراميك آرت أرضيات بترفلاي إلى 130 جنيهًا.

سجل سيراميكا الجوهرة فرز ثاني سعر 145 جنيهًا.

تراوح سعر سيراميك عادي عند 65 جنيهًا.

بلغ سعر سيراميك رويال 135 جنيهًا.

سجل سيراميك مارسيليا سعر 130 جنيهًا.

تراوح سعر سيراميك لابوتيه عند 130 جنيهًا.

بلغ سعر سيراميك ليسيكو 105 جنيهات.

أسعار السيراميك فرز ثالث

تراوحت أسعار السيراميك فرز ثالث بين 99 و121 جنيهًا، وتضمنت الأسعار ما يلي:

بلغ سعر سيراميك مارسيليا 45 جنيهًا.

وصل سعر سيراميك لابوتيه إلى 43 جنيهًا.

سجل سيراميك رويال سعر 63 جنيهًا.

تراوح سعر سيراميك عادي بين 45 و55 جنيهًا.

بلغ سعر سيراميك ليسيكو 80 جنيهًا.

أسعار السيراميك من البورسلين

شملت أسعار البورسلين ما يلي:

بلغ سعر بورسلين مزخرف للأرضيات 164 جنيهًا للمتر المربع.

وصل سعر لوح بورسلين للأرضيات بسمك 192 ملليمتر إلى 192 جنيهًا.

تراوح سعر بلاط بورسلين مموج للأرضيات عند 192 جنيهًا.

بلغ سعر بورسلين منقط للأرضيات 203 جنيهات للمتر.

سجل سعر بورسلين مموج من نوع بيرويا للأرضيات 209 جنيهات.

وصل سعر بورسلين من نوع الشاطئ للأرضيات إلى 209 جنيهات.

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