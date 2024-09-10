أسعار السيراميك اليوم الثلاثاء 10-9-2024 في المعارض المصرية

أسعار السيراميك..يُعد السيراميك من المواد الأساسية المستخدمة في تشطيب المنازل والمباني، نظرًا لمظهره الجمالي ومتانته وسهولة تنظيفه، مما جعله خيارًا مفضلاً للكثيرين في جميع المحافظات, ومع تزايد الاهتمام بمعرفة أسعار السيراميك، ارتفعت عمليات البحث عبر محركات جوجل، خاصةً بين المقبلين على الزواج الذين يسعون لتجهيز منازلهم.

ترصد جريدة “الموجز” أسعار السيراميك اليوم الثلاثاء 10-9-2024, وفقًا لآخر تحديث لأسعار السيراميك في المعارض.

سعر متر السيراميك اليوم

تنوعت أسعار السيراميك بناءً على عدة عوامل منها جودة المواد الخام، تكاليف التصنيع، التصميمات والألوان، بالإضافة إلى حجم البلاطة والشركة المصنعة.

سجلت أسعار السيراميك المحلي ذي الجودة الجيدة بين 50 و100 جنيه للمتر المربع، بينما تجاوزت أسعار السيراميك المستورد الفاخر 300 جنيه للمتر المربع، خاصةً الأنواع ذات التصميمات الخاصة أو المصنوعة بتقنيات متقدمة.

متوسط أسعار السيراميك اليوم

أسعار السيراميك اليوم

بلغ سعر متر السيراميك الفرز الأول للأرضيات العادية بين 150 و155 جنيهًا.

وصل سعر متر السيراميك الباركيه من الفرز الأول إلى 180 جنيهًا.

ارتفعت أسعار السيراميك الليزر للأرضيات إلى 210 جنيهات.

سجل سعر حائط المطبخ الليزر 240 جنيهًا.

تراوحت أسعار حوائط الحمام الليزر وسيراميك كليوباترا بين 250 و300 جنيه.

أسعار السيراميك فرز أول

حدد سعر سيراميك الجوهرة فرز أول عند 172 جنيهًا.

بلغ سعر سيراميك كليوباترا للأرضيات فرز أول 144 جنيهًا.

سجل سعر سيراميك ليسيكو فرز أول 116 جنيهًا.

وصل سعر سيراميك إينوفا فرز أول إلى 95 جنيهًا.

سجل سعر سيراميك عادي كسر 85 جنيهًا.

أسعار السيراميك اليوم

أسعار السيراميك فرز ثاني

بدأت أسعار السيراميك فرز ثاني من 65 جنيهًا ووصلت إلى 150 جنيهًا.

سجل سعر سيراميك إينوفا للأرضيات فرز ثاني 75 جنيهًا.

وصل سعر سيراميك آرت (بترفلاي) إلى 130 جنيهًا.

حدد سعر سيراميكا الجوهرة فرز ثاني عند 145 جنيهًا.

بلغ سعر سيراميك عادي 65 جنيهًا.

سجل سعر سيراميك رويال 135 جنيهًا.

وصلت أسعار سيراميك مارسيليا ولابوتيه إلى 130 جنيهًا.

حدد سعر سيراميك ليسيكو عند 105 جنيهات.

أسعار السيراميك فرز ثالث

تراوحت أسعار السيراميك فرز ثالث بين 99 و121 جنيهًا.

سجل سعر سيراميك مارسيليا 45 جنيهًا.

بلغ سعر سيراميك لابوتيه 43 جنيهًا.

وصل سعر سيراميك رويال إلى 63 جنيهًا.

تراوحت أسعار سيراميك عادي بين 45 و55 جنيهًا.

حدد سعر سيراميك ليسيكو عند 80 جنيهًا.

أسعار البورسلين

تفاوتت أسعار البورسلين حسب النوع والتصميم:

سجل سعر بورسلين مزخرف للأرضيات 164 جنيهًا للمتر المربع.

بلغ سعر لوح بورسلين بسمك 192 ملليمتر 192 جنيهًا.

سجل سعر بلاط بورسلين مموج للأرضيات 192 جنيهًا.

وصل سعر بورسلين منقط للأرضيات إلى 203 جنيهات للمتر.

حدد سعر بورسلين مموج من نوع بيرويا عند 209 جنيهات.

سجل سعر بورسلين من نوع الشاطئ للأرضيات 209 جنيهات.

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