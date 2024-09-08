أطلع على آخر تحديث لأسعار السيراميك اليوم الأحد 8-9-2024 في مصر

تُعد أسعار السيراميك من الموضوعات التي تحظى باهتمام كبير في الأسواق المحلية، لا سيما في ظل تزايد الطلب عليها من قبل الأفراد، بما في ذلك الشباب المقبلين على الزواج والمستهلكين الراغبين في تجديد منازلهم.

أسعار السيراميك اليوم

يُعتبر السيراميك خيارًا شائعًا في تشطيبات المنازل، ويختلف من حيث الأنواع والجودة والأحجام، مما يجعل معرفة الأسعار الحالية أمرًا ضروريًا لكل المقبلين على التشطيب لتحديد الميزانية المناسبة, وترصد جريدة “الموجز” أسعار السيراميك اليوم الأحد 8-9-2024 في مصر.

أسعار البورسلين اليوم

سعر بورسلين مزخرف للأرضيات: 164 جنيهًا للمتر المربع.

سعر لوح بورسلين للأرضيات بسمك 192 ملليمتر: 192 جنيهًا.

سعر بلاط بورسلين مموج للأرضيات: 192 جنيهًا.

سعر بورسلين منقط للأرضيات: 203 جنيهات للمتر.

سعر بورسلين مموج من نوع بيرويا للأرضيات: 209 جنيهات.

سعر بورسلين من نوع الشاطئ للأرضيات: 209 جنيهات.

أسعار البورسلين اليوم

متوسط أسعار السيراميك اليوم

سعر متر السيراميك الفرز الأول للأرضيات العادية: بين 150 و155 جنيهًا.

سعر متر السيراميك الفرز الأول للأرضيات الباركية: 180 جنيهًا.

سعر الأرضيات الليزر: 210 جنيهات.

سعر حائط المطبخ الليزر: 240 جنيهًا.

سعر حوائط الحمام الليزر وسيراميك كليوباترا: بين 250 و300 جنيه.

أسعار السيراميك اليوم

أسعار السيراميك فرز أول

سعر متر سيراميك الجوهرة فرز أول: 172 جنيهًا.

سعر متر سيراميك كليوباترا أرضيات فرز أول: 144 جنيهًا.

سعر متر سيراميك ليسيكو فرز أول: 116 جنيهًا.

سعر متر سيراميك إينوفا فرز أول: 95 جنيهًا.

سعر متر السيراميك العادي كسر: 85 جنيهًا.

أسعار السيراميك فرز ثاني

سعر متر السيراميك أرضيات إينوفا فرز ثاني: 75 جنيهًا.

سعر متر سيراميك آرت أرضيات بترفلاي: 130 جنيهًا.

سعر سيراميكا الجوهرة فرز ثاني: 145 جنيهًا.

سعر متر السيراميك العادي: 65 جنيهًا.

سعر متر السيراميك رويال: 135 جنيهًا.

سعر متر السيراميك مارسيليا: 130 جنيهًا.

سعر متر السيراميك لابوتيه: 130 جنيهًا.

سعر متر السيراميك ليسيكو: 105 جنيهات.

أسعار السيراميك فرز ثالث

سعر متر سيراميك مارسيليا: 45 جنيهًا.

سعر متر سيراميك لابوتيه: 43 جنيهًا.

سعر متر سيراميك رويال: 63 جنيهًا.

سعر متر السيراميك العادي: بين 45 و55 جنيهًا.

سعر متر سيراميك ليسيكو: 80 جنيهًا.

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