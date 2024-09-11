أسعار السيراميك اليوم 11 سبتمبر 2024 في المعارض المصرية

شهدت أسعار السيراميك اهتمامًا واسعًا بين المواطنين والمستثمرين في مصر، نظرًا لأهمية السيراميك كخيار أساسي في تشطيب الأرضيات والحوائط داخل المنازل والمباني التجارية.

أسعار السيراميك اليوم



يبحث الكثيرون عن أسعار السيراميك اليوم, باعتباره خيار بارز لتشطيب الأرضيات والحوائط، بفضل جماليته ومتانته وسهولة تنظيفه, تتأثر أسعاره بعوامل متعددة، منها جودة المواد الخام، وتكلفة التصنيع، والتصميمات والألوان، إضافةً إلى حجم البلاطة والشركة المصنعة.

وترصد جريدة “الموجز” خلال السطور التالية أسعار السيراميك اليوم 11 سبتمبر 2024, وفقًا للمعارض في السوق المصرية.

أسعار السيراميك حسب الأنواع



تفاوتت أسعار السيراميك بناءً على المواصفات المختلفة, تراوحت أسعار السيراميك المحلي بجودة جيدة بين 50 إلى 100 جنيه للمتر المربع، بينما تجاوزت أسعار السيراميك المستورد الفاخر 300 جنيه للمتر المربع، خاصةً إذا تمتع السيراميك بتصميمات خاصة أو صنع باستخدام تقنيات متقدمة.

أسعار البورسلين اليوم

أسعار السيراميك اليوم



تعددت أنواع البورسلين وتم تسجيل الأسعار التالية:

بلغ سعر البورسلين المزخرف للأرضيات 164 جنيهًا للمتر المربع.

سجل لوح بورسلين للأرضيات بسمك 192 ملليمتر سعر 192 جنيهًا.

سُجل سعر بلاط بورسلين مموج للأرضيات عند 192 جنيهًا.

بلغ سعر البورسلين المنقط للأرضيات 203 جنيهات للمتر.

استقر سعر البورسلين المموج من نوع بيرويا للأرضيات عند 209 جنيهات.

حقق بورسلين نوع الشاطئ للأرضيات سعر 209 جنيهات.

متوسط أسعار السيراميك

تفاوتت أسعار السيراميك فرز أول للأرضيات العادية بين 150 و155 جنيهًا للمتر.

بلغ سعر متر السيراميك للأرضيات الباركية نحو 180 جنيهًا.

وصلت أسعار الأرضيات الليزر إلى 210 جنيهات.

استقر سعر حائط المطبخ الليزر عند 240 جنيهًا.

تراوحت أسعار حوائط الحمام الليزر وسيراميك كليوباترا بين 250 و300 جنيه.

أسعار السيراميك اليوم

أسعار السيراميك فرز أول

بلغ سعر سيراميك الجوهرة فرز أول 172 جنيهًا.

سُجل سعر سيراميك كليوباترا أرضيات فرز أول عند 144 جنيهًا.

استقر سيراميك ليسيكو فرز أول عند 116 جنيهًا.

حقق سيراميك إينوفا فرز أول سعر 95 جنيهًا.

بلغ سعر السيراميك العادي كسر 85 جنيهًا.

أسعار السيراميك فرز ثاني



تراوحت أسعار السيراميك فرز ثاني بين 65 جنيهًا و150 جنيهًا للمتر, جاءت الأسعار كالتالي:

استقر سعر سيراميك أرضيات إينوفا فرز ثاني عند 75 جنيهًا.

سُجل سيراميك آرت أرضيات بترفلاي بسعر 130 جنيهًا.

بلغ سعر سيراميكا الجوهرة فرز ثاني 145 جنيهًا.

حقق السيراميك العادي سعر 65 جنيهًا.

سُجل سعر سيراميك رويال عند 135 جنيهًا.

بلغ سعر سيراميك مارسيليا 130 جنيهًا.

تراوح سعر سيراميك لابوتيه عند 130 جنيهًا.

وصل سعر سيراميك ليسيكو إلى 105 جنيهات.

أسعار السيراميك فرز ثالث



تراوحت أسعار السيراميك فرز ثالث بين 99 و121 جنيهًا للمتر، كالتالي:

بلغ سعر سيراميك مارسيليا 45 جنيهًا.

سُجل سيراميك لابوتيه عند 43 جنيهًا.

استقر سعر سيراميك رويال عند 63 جنيهًا.

تراوح سعر السيراميك العادي بين 45 و55 جنيهًا.

بلغ سعر سيراميك ليسيكو 80 جنيهًا

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