أسعار السيراميك اليوم الجمعة 13-9-2024.. المتر بكام؟

في ظل الطلب المتزايد على المواد البنائية والتشطيبية، أصبحت متابعة أسعار السيراميك من الأمور التي تهم الكثير من المواطنين، خاصةً أولئك الذين يخططون لتجديد أو بناء منازل جديدة, باعتبار السيراميك أحد المواد الأساسية في تشطيب الأرضيات والحوائط بفضل مميزاته المتعددة، مثل مظهره الجمالي، متانته، وسهولة تنظيفه.

أسعار السيراميك اليوم

تزايدت الأسئلة، خصوصاً من الشباب المقبلين على الزواج، حول أسعار السيراميك في مصر, ولذا، تقدم "الموجز" أحدث أسعار السيراميك اليوم الجمعة، 13 سبتمبر 2024، وفقًا للمعارض المصرية.

سعر متر السيراميك اليوم

تفاوتت أسعار السيراميك حسب عدة عوامل، منها جودة المواد الخام، تكلفة التصنيع، وتصميمات البلاط, وتراوحت أسعار متر السيراميك المحلي بجودة جيدة بين 50 و100 جنيه، بينما تجاوزت أسعار السيراميك المستورد الفاخر 300 جنيه للمتر المربع، خاصة إذا تميز بتصميمات خاصة أو تقنيات تصنيع متقدمة.

أسعار السيراميك اليوم

أسعار السيراميك فرز أول

سجل سعر متر السيراميك الفرز الأول للأرضيات العادية بين 150 و155 جنيهًا.

بلغ سعر متر السيراميك للأرضيات الباركيه 180 جنيهًا.

وصلت أسعار الأرضيات الليزر إلى 210 جنيهات.

سجل سعر حائط المطبخ الليزر نحو 240 جنيهًا.

تراوحت أسعار حوائط الحمام الليزر وسيراميك كليوباترا بين 250 و300 جنيه.

أسعار السيراميك فرز ثاني

تفاوتت أسعار السيراميك فرز ثاني بين 65 و150 جنيهًا. جاءت الأسعار كالتالي:

سيراميك أرضيات إينوفا فرز ثاني: 75 جنيهًا

سيراميك آرت أرضيات بترفلاي: 130 جنيهًا

سيراميكا الجوهرة فرز ثاني: 145 جنيهًا

سيراميك رويال: 135 جنيهًا

سيراميك مارسيليا: 130 جنيهًا

سيراميك لابوتيه: 130 جنيهًا

سيراميك ليسيكو: 105 جنيهًا

أسعار السيراميك فرز ثالث

تراوحت أسعار السيراميك فرز ثالث بين 99 و121 جنيهًا، وسجلت الأسعار كالتالي:

أسعار السيراميك

سيراميك مارسيليا: 45 جنيهًا

سيراميك لابوتيه: 43 جنيهًا

سيراميك رويال: 63 جنيهًا

سيراميك ليسيكو: 80 جنيهًا

سعر متر السيراميك من البورسلين

تنوعت أسعار البورسلين كما يلي:

بورسلين مزخرف للأرضيات: 164 جنيهًا للمتر المربع

لوح بورسلين بسمك 192 ملليمتر: 192 جنيهًا

بلاط بورسلين مموج للأرضيات: 192 جنيهًا

بورسلين منقط للأرضيات: 203 جنيهات

بورسلين مموج من نوع بيرويا للأرضيات: 209 جنيهات

اقرأ أيضًا: سعر السيراميك اليوم بالختام.. البورسلين مفاجأة «إنفوجراف»

أسعار السيراميك اليوم بالختام.. متر البورسلين بكام «إنفوجراف»