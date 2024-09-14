كل ما تريد معرفته عن موعد انقطاع الكهرباء

موعد انقطاع الكهرباء.. كلمات بحثية تصدرت محرك جوجل خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك تزامنًا مع انتهاء الموعد الذي سبق وأقرته الحكومة وهو منتصف سبتمبر الجاري.

وفي هذا الصدد، الموجز يتناول عبر التقرير التالي تفاصيل موعد انقطاع الكهرباء، وعودة خطة تخفيف الأحمال من جديد على مستوى محافظات مصر.

موعد انقطاع الكهرباء

ويولي عدد كبير من المصريين اهتماماً كبيراً بـ موعد انقطاع الكهرباء، خاصة وأنه لم يفصلنا عن يوم 15 سبتمبر الجاري سوى ساعات قليلة وهو التاريخ الذي يتزامن مع موعد إعادة العمل بقرار تخفيف الأحمال، وفقاً لتصريحات رئيس الوزراء الذي قرر فيه وقف تخفيف الأحمال من يوم 21 يوليو الماضي حتى منتصف سبتمبر الجاري.

وتجدر الإشارة إلى أن الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، سبق وحدد موعد انقطاع الكهرباء في جميع أنحاء الجمهورية، ووفقًا لتصريحاته فإن يوم غد الأحد الموافق 15-9-2024، سيكون أخر موعد لوقف تخفيف الأحمال في مصر، كما أوضح أيضًا أن أزمة الكهرباء ستنتهي بشكل نهائي بحلول نهاية العام الجاري.

ومن المعروف أن انقطاع الكهرباء يمكن أن يحدث بسبب عدة عوامل مثل الصيانة الدورية، الأحوال الجوية السيئة، أو مشاكل في البنية التحتية الكهربائية.

مواعيد انقطاع الكهرباء

ورغم زيادة معدلات البحث حول مواعيد انقطاع الكهرباء إلا أنه إلى الآن لم تصرح الحكومة موعدًا محددًا لانتهاء قرار وقف تخفيف الأحمال، و لم يتم صدور أي تعليمات حتى الآن من مجلس الوزراء، وهو الجهة المنوط بها إصدار أي قرارات بشأن عودة خطة تخفيف الأحمال أو الاستمرار في وقفها، أو تقليل عدد ساعات قطع التيار الكهربائي.

موعد انقطاع الكهرباء

وعادةً ما تعلن شركات الكهرباء عن مواعيد انقطاع الكهرباء قبل حدوثه بوقت كافٍ لإبلاغ المواطنين، وهذه الإعلانات تتم عبر وسائل الإعلام المختلفة مثل التلفزيون، الراديو، أو مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالشركة.

ومن أجل معرفة موعد انقطاع الكهرباء في منطقتك، يمكنك اتباع كيفية معرفة موعد انقطاع الكهرباء:

كيفية معرفة موعد انقطاع الكهرباء

متابعة الإشعارات الرسمية من شركة الكهرباء.

زيارة الموقع الإلكتروني لشركة الكهرباء أو تطبيقها، إذا كان متاحًا.

الاشتراك في خدمة التنبيهات عبر الرسائل النصية أو البريد الإلكتروني التي توفرها بعض شركات الكهرباء.

علمًا أنه يتم أحياناً قطع التيار الكهربائي في بعض المناطق لأسباب متعددة، منها أعمال الصيانة، تخفيف الأحمال، أو التعامل مع أعطال فنية في الشبكة. في السنوات الأخيرة، وسبق أن قامت الحكومة المصرية بتحسين شبكة الكهرباء وتقليل فترات الانقطاع، ولكن في بعض الأحيان لا تزال تحدث انقطاعات لأسباب مختلفة.

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