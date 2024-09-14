حقيقة إلغاء دعم الأسمدة عن سارقي الكهرباء.. تصدرت تلك الكلمات البحثية شبكة الإنترنت خلال الساعات الماضية، خاصة بعد قرار وزارة الزراعة بشأن قرار إلغاء دعم الأسمدة على المنتفعين سارقي التيار الكهربائي والتعدى على الأراضى الزراعية.

وبناءً على ذلك، الموجز يرصد خلال التقرير التالي، حقيقة إلغاء دعم الأسمدة عن سارقي الكهرباء وإليكم التفاصيل كاملة.

حقيقة إلغاء دعم الأسمدة عن سارقي الكهرباء

وتنفيذًا لـ حقيقة إلغاء دعم الأسمدة عن سارقي الكهرباء، سبق وقررت وزارة الزراعة إيقاف صرف الأسمدة المدعمة مؤقتًا لحوالى 18 الف منتفع شاملة المتهمين بسرقة التيار الكهرباء والتعدى على أملاك الدولة والتعدى على الأراضى الزراعية، منهم 4095 مواطن لهم حيازات زراعية.

من ناحيته، كشف أحمد ابراهيم المستشار الإعلامى لوزارة الزراعة عن حقيقة إلغاء دعم الأسمدة عن سارقي الكهرباء، مشيرًا إلى أنه سيتم تعليق الدعم مؤقتا، لحين البت القضائى حيال المنتفعين المتهمين بـ سرقة الكهرباء أو التعدى على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة

ويأتي قرار إلغاء دعم الأسمدة عن سارقي الكهرباء احتراما لسيادة القانون، حيث إن المتهم بريء حتى تثبت ادانته بحكم قضائى نهائى بات.

ونوه المستشار الإعلامى لوزارة الزراعة بأنه حال صدور حكم نهائى بالإدانة فسوف يتم إلغاء دعم الأسمدة نهائيا للمتهمين من حائزى الأراضى الزراعية ، أما حال صدور حكم بالبراءة فسوف تتم إعادة الدعم لهم مرة أخرى.

وفي السياق ذاته، سبق وأعلنت وزارة التموين 14 حالة سيتم من خلالهم حذف بطاقات التموين منهم نهائيًا ولهذا ننقل لكم الفئات المستثناة من الحصول على البطاقات التموينية وهم كالتالي:



حقيقة إلغاء دعم الأسمدة عن سارقي الكهرباء

الفئات المستثناة من الحصول على البطاقات التموينية

سرقة التيار الكهربائي. امتلاك حيازة زراعية 10 أفدنة فأكثر. في حالة التعدي على الأراضي الزراعية أو البناء عليها. دفع ضرائب 100 ألف جنيه فأكثر. امتلاك شركة رأس مالها 10 ملايين جنيه فأكثر. من يتقاضون رواتب أعلى من 9600 جنيه شهريًا. في حالة وفاة أحد أفراد الأسرة، وعدم التقديم بطلب لحذفه من البطاقة. في حالة سفر أحد أفراد الأسرة، ولا يزال مدرج على البطاقة. عدم صرف الخبز أو السلع لمدة 6 أشهر متتالية. من يمتلكون سيارات حديثة، ودفع مصاريف مدارس 20 ألف جنيه فأكثر. من يستهلكون فواتير كهرباء مرتفعة أكثر من 650 ك/ وات، بقيمة تتخطى 800 جنيه شهريا فأكثر. تسديد قيمة مضافة مرتفعة وذلك بالنسبة لأصحاب الأعمال. أن تكون من أصحاب الصادرات أو الواردات المرتفعة.

حقيقة إلغاء دعم الأسمدة عن سارقي الكهرباء

وتجدر الإشارة إلى أن عقوبة سرقة الكهرباء، جاءت وفقًا لما نص عليه القانون، بأن «كل من يستولي بغير حق على التيار الكهربائي بالحبس لمدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، كما يطالب المتهم بسداد قيمة التيار الكهربائي المسروق، إضافة إلى سداد مبلغ يساوي ضعف قيمة التيار المسروق «غرامة»، لمدة تصل إلى 12 شهرا كحد أقصى».

وينص القانون أيضًا أنه في حال تكرار السرقة يزداد حجم العقوبات، إذ تصل مدة الحبس إلى مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين.

تحذير وزارة الكهرباء والطاقة

كما سبق وحذرت وزارة الكهرباء والطاقة، من سرقة التيار الكهربائي عبر الطرق التقليدية مثل «كيس الملح» أو الطرق الحديثة عبر اختراق عداد الكهرباء مسبق الدفع، لافتة إلى رصدها المستمر لهؤلاء وسيتم معاقبتهم على الفور.

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