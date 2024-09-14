تعرف على أسباب ارتفاع فاتورة الكهرباء بالعدادات مسبقة الدفع والقديمة

أسباب ارتفاع فاتورة الكهرباء بالعدادات مسبقة الدفع والقديمة.. شهدت فاتورة الكهرباء لشهر سبتمبر الجاري ارتفاعات ملحوظة، سواء للمستخدمين الذين يعتمدون على العدادات القديمة التقليدية أو العدادات مسبقة الدفع.

وبناءً على ذلك فإن أسباب ارتفاع فاتورة الكهرباء بالعدادات مسبقة الدفع والقديمة تثير تساؤلات عيدية سواء حول أسبابه أوتأثيره على الأسر والأفراد، خاصة في ظل التوجه الحكومي لترشيد استهلاك الطاقة والانتقال إلى العدادات الذكية.

أسباب ارتفاع فاتورة الكهرباء بالعدادات مسبقة الدفع والقديمة

الموجز يرصد عبر التقرير التالي، أسباب ارتفاع فاتورة الكهرباء بالعدادات مسبقة الدفع والقديمة خاصة أن الحكومة سبق وأعلنت عن خطة تدريجية لرفع دعم الكهرباء ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي، مما أدى إلى زيادة أسعار الكهرباء بمرور الوقت في الشرائح المختلفة، وبالتالي زيادة الفاتورة الشهرية.

ومن أسباب ارتفاع فاتورة الكهرباء بالعدادات القديمة الآتي:

أسباب ارتفاع فاتورة الكهرباء بالعدادات القديمة

أسباب ارتفاع فاتورة الكهرباء بالعدادات القديمة

في العدادات القديمة، يكون الاستهلاك غير منظم؛ حيث يمكن أن يحدث خطأ في قراءة العداد، أو يتم تقدير الفاتورة بناءً على متوسطات قد تكون غير دقيقة، مما يزيد من تكلفة الفاتورة.

بعض الأجهزة المنزلية مثل السخانات الكهربائية، المكيفات، والغسالات تكون ذات استهلاك عالي للكهرباء. في حالة عدم وعي المستخدمين بكيفية تقليل استهلاك هذه الأجهزة، يؤدي ذلك إلى زيادة الفاتورة.

قد تتعرض العدادات القديمة للأعطال أو تكون غير دقيقة في قياس الاستهلاك، مما يؤدي إلى تسجيل كميات أكبر من الاستهلاك الفعلي.

وعن أسباب ارتفاع فاتورة الكهرباء بالعدادات مسبقة الدفع فجاءت على النحو التالي:

أسباب ارتفاع فاتورة الكهرباء بالعدادات مسبقة الدفع

أسباب ارتفاع فاتورة الكهرباء بالعدادات مسبقة الدفع

في العدادات مسبقة الدفع، يتم خصم الرصيد بناءً على الشريحة التي يقع فيها استهلاك الكهرباء، ومع زيادة الاستهلاك الشهري، يتم الانتقال إلى شرائح أعلى تكون أسعارها أعلى، وبالتالي استهلاك الرصيد بشكل أسرع. بعض المستخدمين قد لا يكونون على دراية بكيفية حساب الاستهلاك بناءً على الشرائح، وقد يظنون أن العدادات مسبقة الدفع تتطلب شحنًا متكررًا أو أسرع، في حين أن السبب الحقيقي هو زيادة الاستهلاك. ي بعض العدادات مسبقة الدفع، يكون الاستهلاك أعلى في أوقات الذروة عندما يكون الضغط على شبكة الكهرباء كبيرًا، مما يؤدي إلى زيادة الاستهلاك وتآكل الرصيد بشكل أسرع. قد يكون هناك تسريبات كهربائية في المنزل لا يتم ملاحظتها، مثل الأجهزة التي تظل متصلة بالكهرباء حتى عند عدم استخدامها، وهذه التسريبات يمكن أن تؤدي إلى استنزاف رصيد العداد المسبق الدفع بشكل سريع.

وكان جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، قد سبق وكشف عن أسعار الكيلو وات ساعة والمقدرة بـ 214.5 قرش بالعدادات الكودية الجديدة بالمنازل والعقارات المخالفة أو التي لم يصدر في حقها قرار نهائي بالتصالح أو الإزالة، ولها تثير أسباب ارتفاع فاتورة الكهرباء بالعدادات مسبقة الدفع والقديمة تساؤلات عديدة في الشارع المصري خاصة بعد وجود اختلاف في أسعار المحاسبة بتلك العدادات.

العدادات الكودية

أسباب ارتفاع فاتورة الكهرباء بالعدادات مسبقة الدفع

مع العلم أن الجاهز سبق وأشار إلى أنه سيتم محاسبة العدادات الكودية القانونية بسعر شرائح الكهرباء المطبقة علي العدادات القانونية الميكانيكية والعدادات مسبقة الدفع والمعلنة من قبل وزارة الكهرباء والطاقة اعتبارًا من شهر أغسطس الماضي، منوهًا بأن الأفكار المنتشرة لدى بعض المواطنين عن اختلاف أسعار شرائح الكهرباء بالعدادات مسبوقة الدفع عن أسعار الشرائح بالعدادات التقليدية التى تعتمد على إصدار فاتورة استهلاك شهرية وهو أمر غير صحيح تمامًا.

أسعار شرائح الكهرباء

ولهذا ذكر الجهاز أن أسعار شرائح الكهرباء واحدة مهما اختلف نوع العداد سواء للقطاع المنزلي أو التجاري أو غيرها من أنواع المستهلكين، بالإضافة إلى أن الدعم للشرائح المستحقة للدعم واحدة فى كافة العدادات سواءً كانت قديمة أو مسبقة الدفع.

ومن الحلول المقترحة لترشيد استهلاك الكهرباء الآتي:

الحلول المقترحة لترشيد استهلاك الكهرباء

تحسين كفاءة الأجهزة الكهربائية متابعة استهلاك الكهرباء بانتظام استخدام الطاقة في أوقات غير الذروة التأكد من صحة العداد

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