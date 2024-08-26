خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء برقم العداد.. طرق سهلة وبسيطة

مع بداية كل شهر ترتفع معدلات البحث من قبل المواطنين عن خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء وطريقه الدفع أونلاين، وذلك لتجنب الغرامة.

خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء

يوفر الموجز لزواره ومتابعيه خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء، وذلك من خلال خدمة شاملة يقدمها الموقع على مدار اليوم.

خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء برقم العداد

الاستعلام عن فاتورة الكهرباء

يمكن للمواطنين الاستعلام عن فاتورة الكهرباء لمعرفة قيمتها عن طريق الموقع الرسمي لوزارة الكهرباء للاستفادة من الخدمات الإلكترونية المقدمة، ولكي يتم الاستعلام عن فاتورة الكهرباء من خلال اتباع الخطوات التالية:



خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء برقم العداد

1- الدخول على موقع وزاة الكهرباء من هنــــــــا.

2- اضغط على أيقونة «الخدمات».

3- اختر «الاستعلام عن الفواتير».

4- اختر الشركة التي تتبعها من شركات الكهرباء على مستوى الجمهورية.

5- كتابة بيانات المطلوبة بالتفصيل.

6- ادخل قراءة العداد.

7- ادخل الكود الخاص بك.

8- اضغط استعلام.

9- ظهور الرسوم المقرر دفعها.



دفع فاتورة الكهرباء فوري

تتعدد طرق دفع فاتورة الكهرباء أونلاين حيث يمكن دفعها عن طريق خدمة فوري أيضًا:

1- الدخول على المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء من هنــــــا

2- اختر دفع الفاتورة.

3- سجل الدخول

4- اكتب بيانات العداد، والتي تشمل رقم العداد وكود السداد الإلكتروني الموجود على إيصال الكهرباء.

5- اضغط على الدفع بواسطة فوري.

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