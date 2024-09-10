افتى بجواز سرقة الكهرباء وأمر الطلاب بخلع البناطيل.. أغرب تصرفات الدكتور امام رمضان

خلال الساعات الماضية، تصدّر اسم الدكتور امام رمضان، قوائم الأكثر تداولًا وبحثًا على شبكة الانترنت، بعد تناقل فتوى صادمة له أباح فيها سرقة الكهرباء والمرافق.

وعلى الرغم من غرابة فتوى سرقة الكهرباء، فإن الدكتور امام رمضان هو صاحب وقائع غريبة أخرى يستعرض الموجز تفاصيلها في السطور القادمة.

فتوى الدكتور امام رمضان عن سرقة الكهرباء

في وقت تُشدد فيه الحكومة من إجراءات مكافحة سرقة الكهرباء والخدمات الأخرى بسبب تسببها في إضرار المواطنين، خرج الدكتور امام رمضان، الأستاذ في كلية التربية قسم الدراسات الإسلامية في جامعة الأزهر، ليثير جدلًا واسعًا بفتوى تبيح سرقة المرافق من كهرباء وماء وغاز طبيعي.

وفي مقطع فيديو نشره عبر صفحته على فيسبوك وقناته عبر يوتيوب قال رمضان :"أكرر فتواي التي ذكرتها من قبل بجواز سرقة الماء والغاز والكهرباء"، مستشهدا بقوله تعالى "ومن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل".

وتسببت الفتوى في حالة من الجدل الواسع بين النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، الذين طالبوا بمحاسبته على التصريح الذي يشرع للفوضى ويمس بحدود القيم المجتمعية.

إيقاف الدكتور امام رمضان

يذكر أن الدكتور إمام رمضان يعرّف نفسه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بأنه أستاذ دكتور في كلية التربية قسم الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر بالقاهرة تخصص العقيدة والفلسفة.

ومن جانبها، قررت جامعة الأزهر، إيقاف الدكتور إمام رمضان الأستاذ بكلية التربية بنين بالقاهرة، عن العمل لمدة ثلاثة أشهر، أو لحين انتهاء التحقيق معه.

وجاء نص القرار كالتالي: إيقاف الدكتور إمام رمضان إمام سعيد أستاذ مساعد العقيدة والفلسفة بقسم الدراسات الإسلامية بكلية التربية للبنين بجامعة الأزهر بالقاهرة، عن العمل ثلاثة أشهر أو لحين الانتهاء من التحقيق أيهما أقرب.

الدكتور امام رمضان وواقعة خلع البنطلون

الجدير بالذكر أن واقعة فتوى سرقة الكهرباء، ليست الأولى في سجل التصرفات الغريبة من الدكتور امام رمضان، والذي كان بطلًا لواقعة غريبة أيضًا حدثت في عام 2019، حينما أجبر طالبين على خلع بناطيلهما أمام زملائهما في المحاضرة.

ووقتها، ظهر فيديو لطلب الدكتور إمام رمضان ، من طلابه متطوعا لتنفيذ ما يأمره به، مقابل منحه "امتياز" في مادته، وفي حال رفض سيرسب، حتى تقدم طالبان قبل أن يعرفا الأمر، وفوجئا بأنه يطلب منهما خلع البنطلون في قاعة المحاضرات أمام باقي الطلاب.

وفي أعقاب ذلك، قررت جامعة الأزهر إقالة عميد كلية التربية بنين القاهرة، ووكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب ورئيس القسم من مناصبهم، كما قررت فصل الدكتور امام رمضان، والذي أكد أنه قام بذلك لأغراض علمية فقط من أجل تعليم الطلاب بعيدًا عن الحفظ والتلقين.

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