محطة غرب القاهرة لإنتاج الكهرباء تشهد زيارة مفاجئة من «محمود عصمت»

محطة غرب القاهرة لإنتاج الكهرباء.. تعتبر من أهم المشروعات التي شيدتها وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، حيث تعمل بقدرة 2010 ميجاوات وتمد الشبكة الموحدة بما يعادل 19%من اجمالي قدرة شركة القاهرة لانتاج الكهرباء.

وفي هذا الصدد، شهدت محطة غرب القاهرة لإنتاج الكهرباء زيارة مفاجئة من الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء ضمن جولاته الميدانية والتفقدية لمختلف مواقع العمل وشركات انتاج ونقل وتوزيع الكهرباء .

محطة غرب القاهرة لإنتاج الكهرباء

وفي اطار الخطة العاجلة لتحسين جودة التغذية والحفاظ على استمرارية التيار الكهربائي وزيادة الطاقات المولدة وخفض استخدام الوقود الأحفوري والحرص على الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة، قام الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بزيارة مفاجئة إلى محطة غرب القاهرة لإنتاج الكهرباء البخارية بقدرة 2010 ميجاوات بمنطقة سقيل محافظة الجيزة.

وتمثل قدرة محطة غرب القاهرة لإنتاج الكهرباء 22% من قدرة شركة القاهرة لانتاج الكهرباء و19%طبقا لمتطلبات التشغيل الآمن للمركز القومي للتحكم في الطاقة ، وذلك لمتابعة سير العمل والوقوف على الواقع الفعلى للتشغيل ومعدلات استهلاك الوقود مقارنة بالطاقة المولدة.

الموجز يرصد تفاصيل زيارة محمود عصمت المفاجئة داخل محطة غرب القاهرة لإنتاج الكهرباء، والتي بدأها بتفقد القطاعات المختلفة ووحدات التوليد، وكذلك غرفة التحكم الرئيسية بالمحطة، واستمع إلى شرح تفصيلي من مسئولي التشغيل والصيانة بالمحطة حول كفاءة عمل الوحدات وإجمالي الطاقة المولدة ومقارنة ذلك بمعدلات استهلاك الوقود، بالإضافة الى خطة الصيانة والجداول الزمنية للتنفيذ ومدى مراعاة ذلك وأوقات الذروة وارتفاع الأحمال على الشبكة القومية الموحدة للكهرباء.

خطة مواجهة الأعطال ومعدلاتها ومستوياتها المختلفة

جولة داخل محطة غرب القاهرة لإنتاج الكهرباء

وخلال جولته بـ محطة غرب القاهرة لإنتاج الكهرباء، ناقش عصمت خطة مواجهة الأعطال ومعدلاتها ومستوياتها المختلفة وسرعة استجابة فرق العمل فى اطار الخطة العامة لتحقيق جودة التشغيل، وتمت مناقشة الكفاءة الإنتاجية والقدرات التوليدية للوحدات ومعدلات الوفر فى استهلاك الوقود وأكواد التشغيل وانظمة الحماية المختلفة لضمان الكفاءة العالية فى ظل موجات الحرارة العالية.

اعتماد جداول زمنية محددة للتنفيذ تراعي متطلبات الشبكة القومية الموحدة

كما وجه وزير الكهرباء بمراجعة نظام التشغيل وخطة الصيانة طبقا للوقود المستخدم واعتماد جداول زمنية محددة للتنفيذ تراعي متطلبات الشبكة القومية الموحدة، مؤكدا وجود خطة شاملة لتحقيق أمن الطاقة وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة فى ظل سياسة مزيج الطاقة الكهربائية لتلبية الطلب المتزايد.

وأشار إلى الخطة العاجلة لتحسين جودة التغذية وكفاءة استخدام الوقود التقليدي وخفض الفاقد فى التيار على كافة الجهود وخاصة فى شبكات التوزيع وضمان الاستدامة والاستقرار، منوهًا باستمرار التواجد الميداني فى مواقع العمل " انتاجاً ونقلاً وتوزيعا " من جانب مستويات الادارة المختلفة وتحقيق مستهدفات الخطة المرحلية فيما يخص الالتزام بمعايير التشغيل الجيد وتحسين معدلات الاداء والوصول إلى المعايير العالمية لتوليد الكهرباء من وحدة الوقود المستخدم سيكون من اهم محددات تقييم الاداء خلال المرحلة الحالية.

إقرأ أيضًا:

متابعة تركيب العدادات الكودية بالبحيرة.. وزير الكهرباء يواصل جولاته الميدانية

تفاصيل فتح أسواق جديدة للشركات المصرية خارج مصر

جولة داخل محطة غرب القاهرة لإنتاج الكهرباء

جولة داخل محطة غرب القاهرة لإنتاج الكهرباء

جولة داخل محطة غرب القاهرة لإنتاج الكهرباء

جولة داخل محطة غرب القاهرة لإنتاج الكهرباء

جولة داخل محطة غرب القاهرة لإنتاج الكهرباء