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رئيس التحرير
ياسر بركات
رئيس التحرير
ياسر بركات
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الأخبار

انقطاع الكهرباء في بعض قرى الشرقية لليوم الثاني وإصابة صبي بصاعقة

انقطاع الكهرباء
انقطاع الكهرباء

 

 

اشتكى سكان بعض قرى محافظة الشرقية وبالتحديد قرى أبوحماد  من عودة انقطاع التيار الكهربائي لليوم الثاني على التوالي، لمدة ساعة أو أكثر.

وقال الحاج محمود أبو سرور، أحد سكان هذه القرى  لـ الموجز: احنا مصدقنا الكهرباء معدتش تقطع وقبلنا بزيادة تعريفتها المهم انها تكون موجودة لكن برضه ده مكنش كفاية.

انقطاع الكهرباء 

وأضاف: الكهرباء أمس قطعت ٤ مرات والتكيفات اتحرقت واللمبات اتحرقت، وربنا سترها على الثلاجة، طيب وأخرتها احنا تعبنا.

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وأستكمل: ليه المسؤولين ميطلعوش بيان  او تحذير يوضحوا لينا هل في عطل ولا في اية بالضبط او حتى تنبيه علشان ناخد بالنا ونظبط امورنا لمن الكهرباء تقطع ٤ مرات في اليوم و النهاردة مرتين حتى الان كتير.

إصابة طفل بصاعقة

جدير بالذكر أن  طفل  قد أصيب بحروق من الدرجة الثانية؛ إثر تعرضه لصعق كهرباء داخل محطة كهرباء فاقوس بمركز فاقوس بمحافظة الشرقية.


تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا بورود إشارة من مستشفى فاقوس المركزي بوصول الطفل أحمد مصطفى، 11 سنة، أمس الأول مقيم بعزبة تابعة لمركز فاقوس، مصابا بحروق من الدرجة الثانية بنسبة 40%.


تبين حدوث إصابة الطفل إثر دخوله بين محولين كهرباء بمحطة كهرباء فاقوس بمركز فاقوس، وتم تقديم الإسعافات الأولية اللازمة للطفل المصاب، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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