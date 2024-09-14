أسعار البط والدواجن اليوم السبت 14 سبتمبر 2024.. استقرار ملحوظ

شهدت أسعار الدواجن واللحوم البيضاء والبيض في مصر اليوم السبت 14 سبتمبر 2024 استقراراً في بورصة الدواجن والأسواق المحلية، وجاء هذا الاستقرار بعد تقلبات شهدتها الأسعار خلال الأيام الماضية، ووفقاً لأحدث البيانات، سجلت أسعار الدواجن واللحوم مستويات متقاربة مقارنة بأسعار يوم أمس، وهو ما قد ينعكس إيجابياً على المستهلكين، ويرصد الموجز الأسعار.

أسعار الدواجن في بورصة الدواجن اليوم

تباينت أسعار الدواجن في الأسواق المصرية اليوم، حيث بلغ متوسط سعر كيلو الدجاج الأبيض بين 74 و75 جنيهاً. ويعد هذا السعر مماثلاً لأسعار يوم الجمعة، مما يشير إلى استقرار في سوق الدواجن البيضاء.

- سعر كيلو الدجاج الأبيض: 74-75 جنيهاً.

- سعر كيلو دجاج الساسو: يتراوح بين 87 و88 جنيهاً.

- سعر كيلو الدجاج المحلي: وصل إلى 110 جنيهات.

- سعر كيلو لحم أم الدجاج الأبيض: 70 جنيهاً.

أسعار الكتاكيت اليوم

بالنسبة للكتاكيت، فإن أسعارها شهدت استقراراً كذلك، حيث تراوحت أسعار الكتاكيت البيضاء بين 36 و42 جنيهاً. أما الكتاكيت الساسو، فقد سجلت أسعاراً أقل نسبياً.

- سعر الفرخ الأبيض: بين 36 و42 جنيهاً.

- سعر الكتكوت الأبيض: بين 32 و32.25 جنيهاً.

- سعر فرخ الساسو: بين 22 و23 جنيهاً.

أسعار الفول والكبد والمعدة اليوم

فيما يخص أسعار الأجزاء الداخلية للدجاج، فقد سجلت بعض الزيادات الطفيفة حسب المنطقة، حيث وصل سعر كيلو البانيه في الأسواق إلى ما بين 165 و195 جنيهاً. كما تراوح سعر الكبد والقوانص بين 80 و100 جنيه، وقد يزيد أو يقل السعر بحوالي 10 جنيهات بناءً على المنطقة.

- سعر كيلو البانيه: بين 165 و195 جنيهاً.

- سعر الكبد والقوانص: بين 80 و100 جنيهاً.

أسعار لحوم الديوك الرومية اليوم

شهدت أسعار الديوك الرومية استقراراً هي الأخرى، حيث بلغ سعر كيلو لحم الديك الرومي الأبيض 90 جنيهاً، بينما وصل سعر الديك الرومي الأسمر إلى 115 جنيهاً.

- سعر كيلو لحم الديك الرومي الأبيض: 90 جنيهاً.

- سعر كيلو لحم الديك الرومي الأسمر: 115 جنيهاً.

أسعار البط اليوم

استقرت أيضاً أسعار البط في الأسواق، حيث وصل سعر كيلو البط المحلي إلى 110 جنيهات، بينما سجل البط المسكوفي 100 جنيه. أما البط البغل فقد بلغ سعره 75 جنيهاً.

- سعر كيلو البط المحلي: 110 جنيهات.

- سعر كيلو البط المسكوفي: 100 جنيه.

- سعر كيلو البط البغل: 75 جنيهاً.

أسعار البيض اليوم

شهدت أسعار البيض أيضاً استقراراً ملحوظاً، حيث تراوح سعر كرتونة البيض الأحمر بين 160 و164 جنيهاً، وسجلت كرتونة البيض الأبيض سعرًا يتراوح بين 160 و162 جنيهاً، أما بيض الدجاج الحر فقد بلغ سعر الكرتونة بين 159 و160 جنيهاً.

- سعر كرتونة البيض الأحمر: بين 160 و164 جنيهاً.

- سعر كرتونة البيض الأبيض: بين 160 و162 جنيهاً.

- سعر كرتونة بيض الدجاج الحر: بين 159 و160 جنيهاً.

اقرأ أيضًا:

بكام أسعار الدواجن والبط اليوم الأربعاء 11-9-2024 في المزارع والأسواق



أسعار الدواجن والبط اليوم الثلاثاء 10 سبتمبر 2024 في المزارع والأسواق

