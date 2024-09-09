الدواجن في مصر .. أسعار الفراخ والبط والبيض اليوم الإثنين 9-9-2024

الدواجن في مصر .. يهتم قطاع كبير من المواطنين بمعرفة أسعار الفراخ والبط والبيض اليوم الإثنين 9 سبتمبر 2024 في الأسواق. يرصد الموجز التفاصيل في التقرير التالي

تُعد “الفراخ” من أهم مصادر البروتين الحيواني للإنسان، كما أنها من الأطباق الرئيسية في العديد من الدول حول العالم، وتختلف أسعار الفراخ باختلاف نوعها وحجمها، وأيضًا باختلاف المنطقة التي يتم بيعها فيها.

اسعار الدواجن

وتعتبر الدواجن من السلع الأساسية التي يهتم بها المواطنون، وتشهد أسعارها تقلبات متكررة خلال فترات العام.

ويقدّم الموجز تقريرًا شاملًا على النحو التالي عن أسعار الدواجن في الأسواق:

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سعر الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن:

- جاءت أسعار الفراخ البيضاء في المزرعة 70 جنيهاً للكيلو الواحد، بينما تباع للمستهلك النهائي في المحال بسعر يتراوح بين 76 إلى 84 جنيهًا للكيلو.

- وتراجعت أسعار الفراخ الساسو في المزرعة بشكل طفيف لتسجل 88 جنيهاً للكيلو الواحد بدلا من 89 جنيهًا ، فيما تباع الفراخ البيضاء في الأسواق للمستهلك ما بين 95 إلى 100 جنيهًا للكيلو.

سعر الدواجن البلدي :

- وسجل متوسط أسعار الفراخ البلدي في الأسواق 115 جنيهًا للكيلو الواحد، سعر بيع للمستهلكر.

سعر الدواجن الأمهات :

-وجاءت أسعار الدواجن الأمهات البيضاء 64 جنيها على أرض المزرعة، وتراوح سعر البانية بين 180 إلى 200 جنيهًا للكيلو الواحد ويتم تحديث أسعار الدواجن بشكل يومي، خاصة وأن الأسعار في المحال يضاف إليها مصاريف النقل والمكسب، كما أن السعر النهائي يختلف من منطقة لأخرى.

سعر البانية :

تصل أسعار البانية في محلات الفراخ بالأسواق المحلية إلى مستوى 195 جنيهًا للكيلو.

أسعار الكتاكيت :

وصل سعر الكتكوت الأبيض شركات الذي يبلغ من العمر يومًا واحدًا فقط ما بين 26 إلى 29 جنيهًا، وبلغ سعر الكتكوت أبيض قطعات الذي يبلغ من العمر يومًا واحدًا فقط بين 24 إلى 24.5 جنيهًا ، ووصل سعر الكتكوت البلدي الذي يبلغ من العمر يومًا واحدًا فقط بين 6 إلى 6.75 جنيهًا .

أسعار البط :

سجل سعر لحم البط الفرنساوي ما بين 55 إلى 65جنيهًا، وبلغ سعر لحم البط المسكوفي ما بين 90 إلى 91 جنيهًا، ووصل سعر لحم البط المولار بين 60 إلى 61 جنيهًا.

اسعار البيض بمختلف أنواعه

سعر كرتونة البيض ببمختلف أنواعه :

- تراوح سعر كرتونة البيض الأحمر تتراوح ما بين 160 إلى 164 جنيهًا.

-تراوح سعر كرتونة البيض الأبيض تتراوح ما بين 160 إلى 162 جنيهًا.

- تراوحسعر كرتونة البيض البلدي تتراوح ما بين 159 إلى 160 جنيهًا.

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