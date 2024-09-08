‎الدواجن في مصر.. أسعار الفراخ والبط اليوم في الأسواق اليوم الأحد 8-9-2024

الدواجن في مصر.. يهتم قطاع كبير من المواطنين بمعرفة أسعار الفراخ والبط اليوم الأحد 8-9-2024 في الأسواق، خاصة أن الكثيرون يعتمدون على الدواجن كوجبة رئيسية خلال يومهم،لاسيما أنها تحتوى على فائدة كبيرةوالكثير من الفيتامينات والمعادن الهامة للجسم.

سعر الدواجن اليوم في مصر

ويبحث عدد كبير من الأشخاص عن سعر الدواجن والبط اليوم الأحد 8 سبتمبر في الأسواق، وذلك بعد ارتفاع أسعارها خلال الأيام القليلة الماضية، حيث شهدت أسعار الدواجن اليوم حالة من الاستقرار.

أسعار الدواجن اليوم

ويرصد الموجز على النحو التالي أسعار الدواجن اليوم الأحد في الأسواق:

‎‎سعر الدواجن البيضاء اليوم الأحد

-جاءت أسعار الفراخ البيضاء اليوم الأحد في المزرعة 70 جنيهاً للكيلو الواحد، بينما تباع للمستهلك النهائي في المحال بسعر يتراوح بين 76 إلى 84 جنيهاً للكيلو.



-وتراجعت أسعار الفراخ الساسو اليوم الأحد في المزرعة بشكل طفيف لتسجل 88 جنيهاً للكيلو الواحد بدلا من 89 جنيها أمس، فيما تباع الفراخ البيضاء في الأسواق للمستهلك ما بين 95 إلى 100 جنيه للكيلو.

الدواجن البلدي

سعر الدواجن البلدي

-وسجل متوسط أسعار الفراخ البلدي اليوم الأحد في الأسواق 115 جنيهاً للكيلو الواحد، «سعر بيع للمستهلك».

سعر الدواجن الأمهات اليوم الأحد

-وجاءت أسعار الدواجن الأمهات البيضاء 64 جنيها على أرض المزرعة، وتراوح سعر البانية بين 180 و200 جنيه للكيلو الواحد اليوم ويتم تحديث أسعار الدواجن بشكل يومي، خاصة وأن الأسعار في المحال يضاف إليها مصاريف النقل والمكسب، كما أن السعر النهائي يختلف من منطقة لأخرى.

الدواجن والبيض

‎سعر كرتونة البيض اليوم الأحد

- تراوح سعر كرتونة البيض الأحمر تتراوح ما بين 160 و164 جنيهًا.

-تراوح سعر كرتونة البيض الأبيض تتراوح ما بين 160 و162 جنيهًا.

- تراوحسعر كرتونة البيض البلدي تتراوح ما بين 159 و160 جنيهًا.

أسعار البط اليوم الأحد

سجل سعر كيلو البط 100 و130 جنيها للكيلو

سعر البط المسكوفي اليوم الأحد

تراوح سعر كيلو البط المسكوفي اليوم بين 100 و110 جنيهًا

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