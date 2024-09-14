ارتفاع أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن اليوم السبت 14 سبتمبر 2024

شهدت أسعار الفراخ البيضاء اليوم، الجمعة 13 سبتمبر 2024، ارتفاعًا ملحوظًا، حيث وصل سعر الكيلو إلى 74 جنيهًا، بزيادة قدرها 3 جنيهات عن الأيام السابقة، وتعكس هذه الزيادة التغيرات المستمرة في سوق الدواجن الذي يتأثر بعدة عوامل، أبرزها العرض والطلب على المنتج، ونكشف لكم التفاصيل عبر الموجز.

أسعار الكتاكيت اليوم

أما أسعار الكتاكيت فقد استقرت نسبيًا خلال اليوم، حيث يختلف سعر الكتكوت بناءً على نوعه ومصدره، لكن التغيرات الطفيفة قد تحدث في الأيام المقبلة نتيجة تقلبات السوق واحتياجات المربين.

أسعار الكتكوت اليوم

كتكوت أبيض أهالي:34 جنيهًا.

كتكوت أبيض شركات: 35 جنيهًا.

كتكوت ساسو: 22 جنيهًا.

كتكوت بلدي: 19 جنيهًا.

كتكوت رزي: 13 جنيهًا.

أسعار البط اليوم

فيما يخص أسعار البط، شهدت استقرارًا إلى حد ما مقارنةً بالأيام الماضية، حيث يتراوح سعر البط بين 80 إلى 90 جنيهًا للكيلو، حسب النوع والجودة. يُعد البط من المنتجات الحيوانية المهمة التي تستهلك بشكل كبير في السوق المصرية.

بورصة الدواجن اليوم

تعكس بورصة الدواجن اليوم حالة من الاستقرار النسبي، رغم الارتفاع الطفيف في بعض أنواع الدواجن مثل الفراخ البيضاء. ويتوقع أن تشهد السوق تغيرات خلال الأيام المقبلة بناءً على مستوى العرض والطلب والمواسم المتغيرة، مما يجعل متابعة الأسعار أمرًا ضروريًا للمستهلكين.

أسعار الدواجن في بورصة الدواجن

الدواجن البيضاء: يتراوح سعر الكيلو بين 84 و86 جنيهًا.

الأوراك: تتراوح بين 90 و92 جنيهًا للكيلو.

البانيه: يتراوح بين 190 و210 جنيهات للكيلو.

الكبد والقوانص: سجلت 125 جنيهًا للكيلو.

أجنحة الدواجن: 65 جنيهًا للكيلو.

زوج الحمام: 150 جنيهًا.

البط:150 جنيهًا.

الأرانب: 140 جنيهًا.

أسعار اللحوم اليوم في منافذ وزارة التموين

سجل البوفتيك واللحم الستيك اليوم سعر يصل إلى 325 جنيه للكيلو.