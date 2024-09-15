بعد القبض على شركة احتكارية كبرى .. هل تنخفض أسعار الدواجن والبيض

شهدت أسعار البيض والدواجن ارتفاعات كبيرة ومتتالية وغير مبررة من وجهة نظر المستهلكين خلال الفترة الماضية، وكان الجميع يضرب كف على كف بسبب هذه الزيادات التي أدت لحرمان العديد من الأسر المصرية البسيطة من شراء الدواجن والبيض من أجل اعدادهم على موائد اطعامهم.

ومنذ عدة أيام أعلن جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، عن وجود أياد خفية كانت تتلاعب بمقدرات قطاع الثروة الداجنة بأكمله، وقامت بعمل تكتلات احتكارية لسلعة البيض والدواجن، مما أدى انهيار الأسعار وسيطرة مجموعة من الكبار على القطاع والتلاعب بأسعار بيض المائدة.

ارتفاع أسعار الدواجن والبيض بسبب الاحنكار

وضرب المحتكرين بتقاليد السوق الذي يخضع للعرض والطلب عرض الحائط اقتص السوق المصري عرض الحائط، وراحوا يتسابقون من أجل رفع الأسعار حتى أصبحت مقالد سوق البيض والدواجن في يد مجموعة من التجار لم يفكروا سوي في المصلحة الشخصية ، وبالتالي فقد المستهلك أي ميزة يمكن أن يكتسبها من المنافسة بينهم.

كشف ألاعيب الكبار في سوق الدواجن

منذ تناثر أخبار القبض على 21 من منتجي البيض في مصر، والجميع يتساء عن ما إذا كانت أسعار الدواجن والبيض سوف تعرف طريقها للتراجع؟، أم سيظل الأمر كما هو وستظل الأسعار في زيادة مستمرة. “ الموجز” من جانبه يستعرض تأثير القبض على مجموعة من التجار بتعمل احتكار سلعة بيض المائدة التي تعتمد عليه معظم الأسر المصرية ولا تستطيع الاستغناء عنه.

أسعار الدواجن والبيض



تفاصيل القبض على 21 بتهمة احتكار سلعة البيض والدواجن

كشف جهاز حماية المنافس ومن الممارسات الاحتكارية، أن منتجين البيض اجتمعوا ألا يختلفو واتفقوا سويا على احتكار الأسواق والتلاعب بالأسعار، مؤكدا أن المتهمين منهم أعضاء في شعبة البيض وكان يتم التواصل بينهم بشكل يومي واتضح أنهم يشجعون بعضهم على سرعة رفع الأسعار في ظل الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها البلاد وأثرت بشكل سلبي على قطاع كبير من المستهلكين.

وأشار الجهاز إلى أن المتهمين من أكبر المنتجين في السوق ويستحوذون على 50-60% من القطاع، وكان يقومونوبتداول الاسعار على صفحاتهم م بمواقع التواصل الاجتماعي وكانوا يطرحون أسعار متطابقة".

كما أنهم كانوا يديرون اتفاقاتهم على صفحاتهم منذ أكثر من 6 أشهر، ويقومون بتحديد الاسعار بشكل يومي، وتم القبض عليهم جميعا واحالتهم للنيابة التي تباشر التحقيق معهم في الاتهامات الموجهة اليهم .

تراجع أسعار البيض والدواجن

وعن تأثير ضبط المتهمين على تراجع أسعار البيض والدواجن، أكد مصدر مسئول بجهاز حماية المنافسة ومن الممارسات الاحتكارية أنه يتوقع تراجع الاسعار خلال الفترة المقبلة. وانهم مستمرون في كشفةأعداء المصلحة العامة الذين يقومون باحتكار الاسواقةمن اجل مصالحهم الشخصية، مؤكدا أن الجهاز يتحرك بشكل مؤسسي مع كافة الجهات المعنية لوقف الممارسات من هذا النوع بشكل تام لأن هذه الجرائم تعد أفظع الجرائم بالنسبة لحماية المنافسة على مستوى العالم، وبالتالي الجهاز سيقوم بمتابعة الرصد للتأكد من توقف ما كان يحدث، حتى يتم تراجع الأسعار.

قرار جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بالقبض على منتجي البيض

وقرر مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية في مصر، تحريك الدعوى الجنائية والإحالة إلى النيابة العامة عن 3 اتفاقات أفقية ضد 21 من كبار منتجي بيض المائدة العاملين في السوق، من أعضاء شعبة بيض المائدة التابعة للاتحاد العام لمنتجي الدواجن وذلك لاتفاقهم على أسعار بيع طبق المائدة (الأبيض والأحمر) بالمخالفة لأحكام المادة (6/أ) من قانون حماية المنافسة الصادر برقم 3 لسنة 2005.

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