أسعار الدواجن.. سعر الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن اليوم الإثنين 16-9-2024

سجلت أسعار الدواجن اليوم الإثنين 16 سبتمبر 2024، في الأسواق المصرية، ارتفاعًا داخل المزارع ومحالات التجزئة، وجاء سعر كيلو الفراخ البيضاء في المزارع 75:76 جنيه، لتباع في الأسواق بـ 85:86 جنيها.

بورصة الدواجن اليوم



سعر الفراخ البيضاء اليوم

وجاءت تفاصيل الأسعار وفق آخر تحديثات بورصة الدواجن يستعرضها الموجز على النحو التالي:

سجلت أسعار الفراخ البيضاء 75:76 جنيه، لتباع في الأسواق بـ 85:86 جنيها.

سجلت أسعار الدواجن الحمراء والساسو 88:89 جنيه للكيلو في البورصة، لتباع بالأسواق بما يتراوح بين 98:99 جنيه للكيلو.

سجّل سعر كيلو الفراخ الأمهات البيضاء 70 جنيهًا ليصل إلى المستهلك بالأسواق بـ80 جنيهًا.

سجّل سعر كيلو الفراخ البلدي 110 جنيهات لتصل إلى المستهلك بالأسواق بـ120 جنيهًا.

يتراوح سعر كيلو البانيه اليوم، بين 175:180 جنيهًا باختلاف الأسواق.

الفراخ البيضاء

أسعار البيض اليوم

سجل سعر كرتونة البيض الأحمر 164 جنيهًا جملة لتباع للمستهلك بنحو 174 جنيهًا.

سجل سعر كرتونة البيض الأبيض 162 جنيهًا لتباع للمستهلك بـ172 جنيهًا.

سعر كرتونة البيض البلدي 160 جنيهًا جملة وللمستهلك بـ170 جنيهًا.

أسعار الكتاكيت اليوم

الكتكوت الأهالي ما بين 32 و 35 جنيهًا.

تختلف أسعار الكتاكيت البيضاء اليوم بين الشركات الكبرى العاملة في قطاع الدواجن. فإن الأسعار جاءت على النحو التالي:

سعر الكتكوت 40 جنيهًا (أربو).

سعر الكتكوت 41 جنيهًا.

سعر الكتكوت 42 جنيهًا (كب).

سعر الكتكوت 37.5 جنيهًا (روص).

سعر الكتكوت الأبيض 36 جنيهًا، والساسو 25 جنيهًا.

سعر الكتكوت 33.5 جنيهًا.

سعر كيلو البط في الاسواق

استقر سعر كيلو البط اليوم الإثنين 16 سبتمبر 2027، حيث سجل كيلو بط البغال 110 جنيها، وسجل سعر كيلو البط البلدي اليوم بين 110 إلى 120 جنيها عند محال بيع الطيور، فيما سجل في المزارع كتكوت البط المسكوفي 50 جنيها، والبط الفرنساوي سجل 23 جنيها، علما أن هذه الأسعار ربما تتفاوت بين محل إلى الآخر.

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