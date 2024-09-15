الحج مليون جنيه.. شركات السياحة تكشف أسعار العمرة من مصر 2024

أكد باسم السيسي، عضو غرفة شركات السياحة، أن هناك فرصة كبيرة لتنظيم رحلات العمرة في الفترة المقبلة، موضحًا أن بعض الشركات جاهزة لبدء الرحلات اعتبارًا من الأسبوع المقبل، مشيرًا إلى أنه لا توجد أي محظورات على رحلات العمرة في الوقت الحالي، مما يفتح الباب أمام المعتمرين للتوجه إلى المملكة العربية السعودية قريبًا، ونكشف لكم عبر الموجز، تفاصيل أسعار العمرة من مصر 2024.

موسم العمرة 2024

خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض في برنامج "حديث القاهرة" على قناة "القاهرة والناس"، أوضح السيسي أن الموسم الرسمي للعمرة لم يبدأ بعد، لكن العديد من الشركات السياحية تستعد لاستقبال الراغبين في أداء مناسك العمرة خلال الفترة القادمة.

وأفاد بأن الفترة المقبلة ستشهد منافسة قوية بين شركات السياحة لتقديم عروض مميزة وجذب عدد كبير من المعتمرين، مؤكدًا أن جميع الشركات لديها حصتها المتاحة ولا توجد قيود تعرقل تنظيم الرحلات.

أسعار العمرة من مصر 2024

أوضح السيسي أن أسعار العمرة هذا العام تبدأ من 30 ألف جنيه وتختلف بحسب مستوى الخدمات ونوعية الطلبات المقدمة، لافتًا إلى أن أسعار الحج العام الماضي وصلت إلى مليون جنيه، بسبب مستويات الفنادق وقربها من الحرم المكي.

وقد أفادت شركات السياحة المعتمدة من وزارة السياحة والآثار أن أرخص برنامج للعمرة كان في بداية العام الجاري، حيث بلغ سعر البرنامج الاقتصادي (3 نجوم) حوالي 31 ألف جنيه.

أسعار عمرة رمضان 2024

مع اقتراب موسم الحج والعمرة لعام 1445 هجريًا/2024 ميلاديًا، أعلنت شركات السياحة عن أسعار برامج العمرة لشهر رمضان، والتي جاءت كالتالي:

البرنامج الاقتصادي، غرفة ثنائية: 75,000 جنيه.

البرنامج الاقتصادي، غرفة ثلاثية: 65,000 جنيه.

البرنامج الاقتصادي، غرفة رباعية: 56,000 جنيه.

أسعار عمرة شوال 2024

كما تم الإعلان عن أسعار عمرة شوال لعام 2024، وجاءت كالتالي:

الفرد في الغرفة الثنائية: 42,000 جنيه.

الفرد في الغرفة الثلاثية: 38,000 جنيه.

الفرد في الغرفة الرباعية: 35,000 جنيه.

الفارق بين عمرة رمضان وعمرة شوال

تفاوتت الأسعار بشكل ملحوظ بين عمرة رمضان وعمرة شوال. فبينما يبدأ سعر الفرد في الغرفة الرباعية لعمرة رمضان من 56,000 جنيه، يبلغ سعر الفرد في الغرفة الرباعية لعمرة شوال 35,000 جنيه، مما يعني أن الفارق يصل إلى 21,000 جنيه بين البرامج المختلفة.

هذه الأسعار تعكس التباين في تكاليف العمرة بناءً على توقيت الرحلة ومستوى الخدمات المقدمة، وتظل فرصة العمرة مفتوحة لجميع المواطنين الراغبين في أداء مناسكهم مع توفر خيارات متنوعة تلبي مختلف المستويات الاقتصادية.

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